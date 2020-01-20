لاعب غرناطة: لا جديد.. القرارات في صالح برشلونة دائما

الإثنين، 20 يناير 2020 - 10:40

كتب : FilGoal

ميسي

انتقد ديميتري فولكيير لاعب غرناطة قرارات حكم مباراة الفريق أمام مضيفه برشلونة يوم الأحد والتي حسمها الأخير بصعوبة بهدف دون رد في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وعقد الضيوف المهمة الأولى لكيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد لكن إقصاء جيرمان سانشيز استفاد منه الكاتالونيون ليسجل الساحر ليونيل ميسي هدف الانتصار في الدقيقة 76.

وقال فولكيير بعد المباراة لقناة Movistar Plus:"كلما أتينا ملعب كامب نو يحدث الأمر نفسه. ننافس، نقاتل، لكن لا يتركونا".

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وواصل "في حالة الشك، دائما القرارات لمصلحة برشلونة. مجهودنا يضيع هباء لمحاولتنا منافسة ملايينهم".

ومن جانبه، يرى دييجو مارتينيز مدرب غرناطة أن قرارات الحكم أثرت على نتيجة المواجهة بالقول في مؤتمر صحفي:"لا نحب تقييم هذه الأمور لكن الطرد كان قاسيا، يستطيعون هزيمتك لأنهم يمتلكون الجودة، لكن هذا القرار كان قاسيا، خاصة لأن الحكم لم ينذر (أرتورو) فيدال".

وأتم "من الصعب أن يكون القرار إشهار البطاقة الحمراء، أشعر بالأسى تجاه اللاعبين لأنهم تركوا أرواحهم في الملعب".

وحافظ برشلونة على تصدره لترتيب الدوري بفارق هدفين عن ريال مدريد الوصيف.

ويحل برشلونة ضيفا على فالنسيا يوم السبت بينما يلعب غرناطة ضد مضيفه إشبيلية.

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