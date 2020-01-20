تقرير: عرض إنتر لضم إريكسن لم يرتق لطلبات توتنام

الإثنين، 20 يناير 2020 - 10:21

كتب : FilGoal

إريكسن

قالت صحيفة دايلي ميل إن توتنام يريد أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني المبلغ الذي عرضه إنتر ميلان للحصول على خدمات النجم الدنماركي كريستيان إريكسن.

كريستيان إريكسن

النادي : توتنام هوتسبر

إنتر ميلان

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن إنتر، وصيف الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، يسابق الزمن لضم إريكسن (27 عاما) قبل مواجهة كالياري يوم الأحد في الدوري.

ويسعى فريق نيراتزوري لتدعيم صفوفه بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية وأوضح جوسيبي ماروتا مدير النادي أنه قد يتعاقد مع لاعبين آخرين.

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وقال ماروتا في تصريحات صحفية:"نتفاوض مع وكيل إريكسن لكن أندية أخرى مهتمة أيضا باللاعب. سنحدد موقفنا بشأن (أوليفييه) جيرو في الأيام المقبلة، فيكتور موسيس أيضا ضمن الخيارات المطروحة".

جيرو مهاجم تشيلسي وموسيس، المعار من الأخير إلى فينيرباهتشة، لعبا تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب إنتر عندما قاد تشيلسي من 2016 إلى 2018.

ويحاول إنتر الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الذي هيمن عليه يوفنتوس في المواسم الثمانية الأخيرة.

وتعثر إنتر يوم السبت بالتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه ليتشي مانحا يوفنتوس فرصة توسيع الفارق.

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