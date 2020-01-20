رونالدو يقهر بارما.. يوفنتوس يبتعد في صدارة الدوري الإيطالي

ابتعد يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على بارما بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 20 من المسابقة.

كريستيانو رونالدو سجل هدفي يوفنتوس، فيما سجل أندرياس كورنيليوس هدف بارما الوحيد.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان المُطارِد.

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فيما تجمّد رصيد بارما عند 28 نقطة في المركز الثامن.

يوفنتوس انتظر حتى الدقيقة 43 ليسجل بواسطة رونالدو الذي أطلق تسديدة اصطدمت بالدفاع وعرفت طريقها نحو الشباك.

لكن الدنماركي كورنيليوس أدرك التعادل برأسية في الدقيقة 56 بعد عرضية ماتيو سكوتسيريلا.

لكن القاتل رونالدو تدارك الموقف سريعا وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 58 بعد عرضية باولو ديبالا.

ليرفع رونالدو رصيده إلى 18 هدفا في الدوري الإيطالي، في المركز الثاني خلف شيرو إيموبيلي صاحب الـ23 هدفا.

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