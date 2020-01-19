وليد سليمان يطير بصدارة الأهلي بعيدا بعبور المقاولون العرب

12 من 12 والأهلي لا يزال بالعلامة الكاملة.. المارد الأحمر يحقق فوزا جديدا في الدوري المصري وينتصر على المقاولون العرب بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ14 من المسابقة.

ليصل الأهلي إلى الفوز رقم 12 له من 12 مباراة خاضها الفريق الأحمر في الدوري حتى الآن، ليواصل انطلاقته الرائعة في المسابقة ويحافظ على العلامة الكاملة من النقاط والانتصارات.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 36 في صدارة ترتيب الدوري مبتعدا عن أقرب منافسيه وهو المقاولون العرب.

وتجمد رصيد المقاولون بعد الخسارة عند النقطة 29 في المركز الثاني.

ثنائية الأهلي سجلها حسين الشحات ووليد سليمان، كما شهدت المباراة طرد رامي ربيعة في الدقيقة 74.

وصف المباراة

اعتمد ريني فايلر المدير الفني للأهلي في بداية المباراة على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لمنح علي معلول قسطا من الراحة قبل مواجهة النجم الساحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

احراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – محمود متولي.

الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ

الهجوم: جونيور أجايي

أما تشكيل المقاولون الذي اعتمد عليه عماد النحاس جاء كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامي.

الوسط: كريم مصطفى – محمد مجلي – معروف يوسف.

الهجوم: محمد سالم – شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.

بدأ الشوط الأول بمستوى متوسط من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرمى.

ومن هجمة سريعة سجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد انطلاقة من أحمد الشيخ من الناحية اليسرى ليمرر إلى السولية في وسط الملعب الذي لعب الكرة سريعا إلى حسين الشحات المخترق من الجهة اليمنى، ليضعها في مرمى محمود أبو السعود بشكل رائع.

وأبعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 29، وحصل محمد سالم مهاجم المقاولون على إنذار بسبب الاعتراض على الحكم.

وسدد سالم بقوة من أمام منطقة الجزاء لكن الشناوي أمسك بالكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول تألق أبو السعود ومنع الأهلي من هدف ثاني بعدما استلم أجايي الكرة أمام منطقة الجزاء وحاول وضعها على يسار الحارس لكنه أبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 59 أجرى فايلر التغيير الأول للأهلي بنزول وليد سليمان بدلا من أفشة.

وحصل رامي ربيعة على إنذار في الدقيقة 61 بعد خطأ ضد محمد سالم أمام منطقة الجزاء.

وسدد محمود متولي كرة خطيرة في الدقيقة 64 من أمام منطقة الجزاء مرت جوار قائم المقاولون.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للمقاولون على خط منطقة الجزاء وتقدم سيف الدين الجزيري لتسديد الكرة ومرت جوار المرمى.

ودفع فايلر بالتغيير الثاني وشارك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 69.

وتلقى الأهلي ضربة قوية بعد حصول رامي ربيعة على إنذار ثاني ليخرج من المباراة مطرودا في الدقيقة 74 بعد مخالفة مع لاعب المقاولون واعتراض على حكم المباراة.

وسدد محمد سمير المخالفة بطريقة مميزة ليبعدها الشناوي ببراعة إلى ركلة ركنية.

ثم شارك أليو ديانج بدلا من أحمد الشيخ في التغيير الثالث للأهلي في الدقيقة 80.

إلى أن جاء الهدف الثاني للأهلي بضربة رأسية رائعة من وليد سليمان بعد عرضية من عمرو السولية في الدقيقة 81.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير لتنتهي المواجهة بفوز الأهلي بثنائية دون رد.





























































































































































































































































































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