هدف فك العقدة في ملخص لمسات صلاح أمام يونايتد

أخيرا سجل محمد صلاح هدفا في شباك مانشستر يونايتد، حدث ذلك خلال انتصار ليفربول 2-0 على ملعب أنفيلد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

صلاح خاض المباراة كاملة، وانتظر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وتمريرة طولية من حارس مرمى اليسون بيكر، حتى يسجل الهدف المُنتظَر.

وكانت فرصة التسجيل قد سنحت بشكل أبكر لصلاح في الدقيقة 47 بعد عرضية أندي روبيرتسون، لكنه سدد على القائم.

صلاح سجل هدفه رقم 11 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والـ15 في مختلف المسابقات.

شاهد ملخص لمسات صلاح

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