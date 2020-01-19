عماد النحاس: هدف الأهلي الأول غير صحيح.. وخطأ ساذج كلفنا الثاني

الأحد، 19 يناير 2020 - 22:10

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن هدف الأهلي الأول في شباك فريقه غير صحيح.

وفاز الأهلي على المقاولون بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقال النحاس عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "هدف الأهلي الأول من خطأ واضح من جونيور أجايي ضد أمير عابد".

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وأضاف "أما الهدف الثاني من خطأ ساذج مشترك بين الدفاع وحارس المرمى".

وأكمل "الأهلي أنهى المباراة بأقل فرص أتيحت له أمام المرمى وهذه المواجهة لم تشهد فرص كثيرة للفريق الأحمر عكس باقي مبارياته في الدوري".

وواصل النحاس "قدمنا أداء جيد ونجحنا في إيقاف خطورة الأهلي على المرمى وكان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف".

واستمر في تصريحاته "الأهلي طوال الدوري لم تهتز شباكه سوى مرتين فقط في 12 مباراة".

وأوضح "أما بشأن عصبية الجهاز الفني خلال المباراة فهو أمر معتاد من أي طرف يرى أن قرارات التحكيم ليست في صالحه".

وأتم تصريحاته "كل مباريات الدوري تشهد انفعالات من المدربين عندما يحتسب الحكم قرارا غير جيد بالنسبة لهم".

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