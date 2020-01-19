بطل العالم لشباب السلاح لـ في الجول: الذهبية خطوة نحو الحلم الأولمبي.. كلاي مثلي الأعلى

أعرب محمد حمزة بطل العالم للشباب في سلاح الشيش عن سعادته بالحصول على اللقب خلال بطولة العالم، والتي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا على حلمه بالصعود على منصة التتويج الأولمبي الصيف القادم في طوكيوعند خوضه للمنافسات .

حمزة تغلب في النهائي على بطل فرنسا بنتيجة 15-6 بعد تمكنه من الفوز على أبطال روسيا، أمريكا وفرنسا بالأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي.

صاحب التصنيف العالمي تحدث مع FilGoal.com في حوار حصري عن البطولة وكيفية الاستعداد لها، قائلا: "الحمد لله على تحقيق اللقب، أخوض المباريات دون وضع أي ضغوطات على نفسي وأسعى فقط للتركيز على بذل قصارى جهدي، النتائج تأتي بسهولة عندما أفعل ذلك بدون التفكير للحصول على ميدالية".

وتابع "أعتقد أني قادر دائمًا على الفوز بأي منافسة، الأمر يتوقف فقط عن مدى قدرتي على الأداء يوم المنافسات. تواجدي على رأس التصنيف العالمي يعطيني المزيد من الثقة وهو دليل على أن لدي القدرة في السيطرة على خصمي خلال أي منافسة".

محمد حصل على تكريم من الاتحاد الدولي للسلاح في نوفمبر الماضي، لتصدره التصنيف العالمى لمنافسات الشيش للشباب خلال كونجرس الذي انعقد فى لوزان بسويسرا .

وحول خططه واستعداده للمنافسة في أولمبياد طوكيو، أضاف "أنا أتدرب كثيرا وأخوض العديد من المعسكرات وأشارك في جميع المسابقات الممكنة لتحسين تصنيفي العالمي على صعيد الرجال من أجل الوصول إلى أفضل مستوى قبل الألعاب الأولمبية".

وأكمل "أريد أن أكون بطل أولمبي وهذا هو الهدف الأكبر لي، وأتمنى أن أكون قادرا على القيام بذلك في أولمبياد طوكيو القادمة، وأن تكون ذهبية بطولة العالم للشباب طريقي نحو الحلم الأولمبي".

وشدد "مثلي الأعلى هو الملاكم محمد علي كلاي، فهو يملك جميع سمات البطل الرياضي وأتمنى أن أكون مثله في يوم من الأيام".

وكشف ماهر حمزة والد محمد ومدرب المنتخب الوطني عن فخره بالإنجاز الذي تحقق، وقال "الحمدلله علي الميداليه الذهبية وبالطبع هي خطوة جيدة في طريق الإعداد لطوكيو وتزيد من الثقة بالنفس لتحقيق ميدالية اولمبية إن شاء الله".

وأردف "اتحاد اللعبة يضع خطته للمشاركة في طوكيو من خلال البطولات والمعسكرات والتركيز علي ارتفاع المستوي تدريجيا لتحقيق احسن نتيجه من خلال تجهيز فريق قوي قادر على تحقيق الحلم وحصد الميداليات".

ووجه محمد كلمة لمدربه ولمسئولي الاتحاد، قائلا "بالنسبة للمدرب ماهر حمزة، الذي هو والدي، أود أن أقول له شكراً جزيلاً على كل التضحيات التي قدمتها في حياتك لتجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم وآمل أن أتمكن من الاستمرار في جعلك فخوراً. وبالنسبة للاتحاد، أود أن أشكرهم على كل الدعم، وإيمانهم بي هو أساس تلك النجاحات".

واختتم اللاعب حديثه "أود أن أشكر والدتي وبقية أفراد عائلتي على وجودهم دائما بجانبي ودعمهم لي وتقديمهم للكثير من التضحيات لمساعدتي في النجاح وتحقيق البطولات".

وكانت مصر قد فازت بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار فى جميع الأسلحة عام 2021 إلى جانب تنظيم بطولة العالم للناشئين بالعام ذاته وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

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