بحضور وزير الرياضة.. وادي دجلة يرعى 7 أبطال لأولمبياد طوكيو وفريق جماعي

وقعت شركة أندية وادي دجلة مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لرعاية عدد 7 من أبطال مصر للتأهيل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بقيمة مالية 10 ملايين جنيه.

وشهد التوقيع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة وطارق راشد رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من رؤوساء الاتحادات الرياضية.

ويقدم وادي دجلة الرعاية لكل من: علي الصاوي بطل الكاراتيه وإسلام حامد بطل الخماسي الحديث ومحمد صفوت بطل التنس ومحمد عبد الموجود بطل الجودو وعبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية ومحمد طاهر بطل الفروسية ومنتخب الكرة الطائرة جلوس.

وأشاد أشرف صبحي وزير الرياضة بدور القطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية المصرية من خلال المساهمة في تأهيل الأبطال الرياضيين الواعدين بالتجهيزات المختلفة سواء على الجانب الفني أو المادي.

وشدد صبحي على أهمية هذا النوع من الرعاية خاصة وأن وادي دجلة من الكيانات الخاصة التي تستثمر في المواهب الرياضية القادرة على تحقيق إنجازات وحصد الألقاب.

وتحدث ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، عن تجهيزات شركة اندية وادي دجلة لتوفير الدعم المادي والمعنوي للمنظومة الرياضية للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات، وانطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدي المؤسسات المختلفة بأهمية المشاركة في تجهيز وصناعة الأبطال الرياضيين. مؤكدا أن الإستثمار البشري هو واجب قومي يندرج تحت المسؤولية المجتمعية لكل المؤسسات.

ويستعد أبطال مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 والمقرر لها في نهاية يوليو المقبل بمدينة طوكيو اليابانية.

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