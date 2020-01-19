في الدرجة الثانية - القناة لـ في الجول: استعرنا لاعب الزمالك السابق

قال إيهاب نشأت نائب رئيس مجلس إدارة القناة إن ناديه استعار اللاعب رمزي خالد من فريق مصر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح نشأت لـFilGoal.com "رمزي خالد هو رابع صفقاتنا الشتوية بعد أحمد فوزي (من المنصورة) وأحمد الصعيدي (من نادي مصر) وإسلام صلاح (من المقاولون العرب)".

وأضاف "رمزي لديه خبرة لأنه لعب في الزمالك والاتحاد، نسعى للاستعانة به أملا في الصعود للدوري الممتاز. صفقاتنا لم تنته بعد".

وشارك رمزي (27 عاما) لمدة 35 دقيقة فقط في الموسم الحالي بالدوري الممتاز مع نادي مصر الذي انضم له في الصيف الماضي قادما من وادي دجلة.

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وارتدى رمزي قمصان بتروجيت والشرقية والمقاولون العرب وشارك في 77 مباراة بالدوري الممتاز.

ويحتل القناة المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية (مجموعة القاهرة) ورصيده 19 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

ويحل القناة ضيفا على النجوم يوم الإثنين في الجولة 12 من الدوري.

وشارك القناة في الدوري الممتاز 28 مرة وأفضل مركز حققه كان الثالث موسم 1955-1956 ولم يعد للبطولة منذ هبوطه في 2013-2014.

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