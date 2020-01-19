قائد ليفربول: لا نحتاج أي حوافز إضافية قبل مواجهة يونايتد

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن كل لاعبي الريدز لا ينقصهم التركيز قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد مساء الأحد في الدوري الإنجليزي.

ويستعد يونايتد خامس الجدول لمواجهة مضيفه ليفربول المتصدر في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وأمامه مهمة صعبة في أنفيلد أمام فريق لم يفقد سوى نقطتين في مشوار البطولة حتى الآن.

وقال هندرسون في تصريحات أبزرها موقع ناديه: "المواجهات بين ليفربول ومانشستر يونايتد دائمًا ما تكون كبيرة ومهمة للغاية، وإذا لم تكن مشاركًا فيها كلاعب، فبكل تأكيد ستحرص على مشاهدتها. لطالما كانت هذه المباراة واحدة من أقوى المباريات في كل موسم بغض النظر عن حالة الفريقين وموقعهما في جدول الترتيب، ودائمًا ما جذبت اهتمام الجماهير بشدة".

وأضاف "كلاعبين في ليفربول، دائمًا ما يسألنا الناس عن كون هذه المباراة أكثر أهمية بالنسبة لنا من ديربي ميرسيسايد. إنها مباراة هامة بكل تأكيد، وأنا واثق أنها لا تقل أهمية عن ديربي مانشستر بالنسبة لمانشستر يونايتد. كلاعب محترف، تعلمت احترام جميع المنافسين، ونعرف أننا سنواجه فريقًا قويًا يملك تاريخًا كبيرًا".

وأردف "بالنسبة لي، لا أحب مقارنة مواجهة يونايتد بأي فريق آخر، ونحن لا نحتاج لأحد يذكرنا بإنجازات الآخرين لكي يتولد لدينا الحافز لتحقيق النجاح. نريد أن نفوز بالألقاب من أجل جماهيرنا، لا لنقول أننا تفوقنا على أي خصم آخر مهما بلغت درجة تنافسنا معه".

وتابع "نحن لسنا بحاجة لأي حافز خارجي، وهدفنا الأساسي هو الفوز في كل مباراة وحصد النقاط الثلاث. المدرب كان يقول الحقيقة عندما أكد أننا لا نتحدث عن الأرقام وسجل الانتصارات وما إلى ذلك في غرفة الملابس. كما ذكرت، نركز فقط على الفوز في المباراة التالية، فالأرقام والإحصاءات لا تكتسب أهمية كبيرة لدينا. نحن نكن كل الاحترام لجميع المنافسين، بما فيهم مانشستر يونايتد بالطبع".

وأتم "لا أتذكر عدد المباريات التي تحدث البعض عن نتيجتها النهائية قبل حتى أن ندخل الملعب، ونحن ندرك أن هذه الأحاديث ستؤثر بالسلب على مستوانا ونتائجنا إذا التفتنا إليها. مانشستر يونايتد فريق ممتاز ولديهم لاعبين رائعين. يمكننا أن نلقي نظرة على فوزهم في ستامفورد بريدج في كأس الرابطة وانتصارهم على مانشستر سيتي خارج قواعدهم في الدوري لندرك حجم قدراتهم. يجدر بنا التركيز على تقديم أفضل ما في وسعنا لنحقق أفضل نتيجة ممكنة في المباراة".

ليفربول فاز بكل مبارياته في الدوري هذا الموسم باستثناء لقاء يونايتد الذي تعادل فيه.

ويواصل ليفربول نتائجه الرائعة مع كلوب، فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يبدو في طريقه لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

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