مران الزمالك – تأهيل أبو جبل والاطمئنان على عبد الله جمعة

الأحد، 19 يناير 2020 - 13:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك 19 يناير 2020 (من موقع الزمالك الرسمي)

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانهم الصباحي اليوم الأحد، استعدادا لمباراة مازيمبي المقبلة.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم فيها بمواصلة الاستعداد بشكل قوي لمباراة مازيمبي يوم الجمعة المقبل والتركيز بالتدريبات بعد تأجيل مباراة المصري.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني وضع برنامج لتخفيف الحمل البدني للاعبين في المران من خلال تقسيمهم الي ثلاث مجموعات، يؤدون التدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات صغيرة، بالإضافة إلى فقرة ركض خفيف حول الملعب".

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وواصل محمد أبو جبل حارس الفريق، أداء فقرة تأهيلية إضافية على هامش المران، إذ يقوم الحارس بالركض حول الملعب وذلك بناء على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وأخيرا، حرص سامي الشيشيني المدرب العام على الحديث مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وذلك للاطمئنان على حالة عبد الله جمعة لاعب الفريق والبرنامج التأهيلي الموضوع له بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية في اللقاء السابق أمام الجونة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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