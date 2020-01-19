تشامبرلين قبل ملاقاة يونايتد: التفاخر بالتاريخ أمر لطيف لكن تحقيق الفوز هو الأهم

يعتقد أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد غريم الريدز التاريخي يوم الأحد أهم من النظر لتاريخ التنافس الطويل بين الفريقين.

ويستعد يونايتد خامس الجدول لمواجهة مضيفه ليفربول المتصدر في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وأمامه مهمة صعبة في أنفيلد أمام فريق لم يفقد سوى نقطتين في مشوار البطولة حتى الآن.

وقال تشامبرلين لموقع ناديه "إنهاء مباراة هامة بالطبع، وذات تاريخ كبير. التفاخر بالتاريخ أمر لطيف. لكن في النهاية المهم هو تحقيق الفوز لضمان النقاط الثلاثة ومواصلة التربع على الصدارة".

وأضاف "هذا هو الأمر بالنسبة لنا كلاعبين، ولكن هو مختلف لدى المشجعين الذين يدعموننا طوال الوقت، لذا أصبح هذا يعني الكثير بالنسبة لنا كلاعبين كما هو بالنسبة للجماهير، نتحمل المسؤولية عن ذلك ونتأكد من أننا يمكن أن نحصل على النتيجة الصحيحة لهم ولنا كذلك".

تابع أوكسليد-تشامبرلين، الذي شارك في التشكيل الأساسي في الفوز على توتنام السبت الماضي "هذه هي المباريات التي نتطلع إليها جميعًا بالفعل، بسبب قوة المنافس، وماذا يعنيه هذا للنادي والمشجعين. لكي نكون منصفين، كلا الناديين بالتأكيد. إنها مباراة كبيرة، وهي من النوع الذي تبحث عنه للتقدم وإثبات نفسك ولدينا مباراة جيدة للحصول على النتيجة الصحيحة".

وأردف "هو اختبار كبير آخر لنا لإثبات أنفسنا مرة أخرى والحفاظ على استمرار الزخم. لقد حققنا نجاحًا جيدًا لأن نكون في هذا الموقف وهذا تحد كبير آخر بالنسبة لنا للتغلب والاستمرار في الاتجاه الصحيح".

ليفربول فاز بكل مبارياته في الدوري هذا الموسم باستثناء لقاء يونايتد الذي تعادل فيه.

ويواصل ليفربول نتائجه الرائعة مع كلوب، فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يبدو في طريقه لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

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