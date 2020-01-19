تأكد غياب راشفورد عن صدام ليفربول

في ضربة موجعة لأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تأكد غياب لاعبه ماركوس راشفورد عن لقاء ليفربول يوم الأحد بسبب إصابته في فوز الشياطين الحمر على وولفرهامبتون يوم الأربعاء.

ويستعد يونايتد خامس الجدول لمواجهة مضيفه ليفربول المتصدر يوم الأحد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمامه مهمة صعبة في أنفيلد أمام فريق لم يفقد سوى نقطتين في مشوار البطولة حتى الآن.

وأعلن سولشاير قائمة المسافرين لميرسيسايد لملاقاة ليفربول وخلت من اسم راشفورد.

ومع التعادل في نتيجة المباراة ضد وولفرهامبتون، أشرك المدرب راشفورد كبديل الدقيقة 64، لكن المهاجم لم يظل في الملعب لفترة طويلة، إذ تعرض للإصابة بعد 14 دقيقة، وقام سولشاير بتبديله على الفور بعد بضع دقائق.

المدرب النرويجي قال الخميس الماضي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد واجه راشفورد مشكلة في الظهر مؤخرًا ولكن ما تعرض له أمام وولفرهامبتون هو إصابة مختلفة".

وشهدت القائمة وجود اسم إيريك بايلي الذي تعافى من إصابته.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في قمة الجولة 23 من المسابقة بملعب أنفيلد.

لقد كان ماركوس الدعامة الأساسية لمانشستر يونايتد في هذه الموسم. لعب الدولي الإنجليزي رابع أكبر عدد من الدقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان غزير الإنتاج أمام المرمى. في جميع المسابقات، سجل راشفورد 19 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

ويأمل يونايتد في إيقاف مسيرة ليفربول المظفرة في الدوري الذي يتصدره بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

وبإمكان ليفربول توسيع الفارق لأن سيتي خاض مباراتين أكثر منه في البطولة الإنجليزية.

ويواصل ليفربول نتائجه الرائعة مع كلوب، فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يبدو في طريقه لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

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