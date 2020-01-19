مدافع ليفربول: علينا عدم التفكير في وضعنا بالجدول عند ملاقاة يونايتد

شدد ترينت ألكساندر-أرنولد مدافع ليفربول على أن فريقه لن ينظر لوضعه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي عندما يلتقي مع مانشستر يونايتد في القمة الإنجليزية يوم الأحد.

ويستعد يونايتد خامس الجدول لمواجهة مضيفه ليفربول المتصدر يوم الأحد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمامه مهمة صعبة في أنفيلد أمام فريق لم يفقد سوى نقطتين في مشوار البطولة حتى الآن.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعلم أن الفوز على يونايتد يعني الكثير بالنسبة للجماهير، ونحتاج للتحلي بالهدوء والعقلية المناسبة لنهديهم الانتصار. إنها مباراة كبيرة وستلعب في أجواء رائعة كالعادة. لدينا هدف محدد، وعلينا التعامل مع المباراة بجدية وعدم التفكير في وضعنا في جدول الترتيب".

وأضاف "الفضل في تربعنا على القمة الآن يعود إلى العقلية التي نتحلى بها منذ بداية الموسم والطريقة التي نخوض بها المباريات، ولكن لا يجب أن ننسى أن الموسم لا يزال طويلًا".

ويأمل ليفربول مواصلة مسيرته المظفرة في الدوري الذي يتصدره بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

وبإمكان ليفربول توسيع الفارق لأن سيتي خاض مباراتين أكثر منه في البطولة الإنجليزية.

وعن شعوره الشخصي تجاه المنافسة التقليدية مع مانشستر يونايتد، قال صاحب القميص رقم 66: "خلال نشأتي عرفت الكثير عن تاريخ الفريقين وعلمت أنهما حققا العديد من الألقاب".

وأكمل "لطالما لعب لليفربول ومانشستر يونايتد أفضل اللاعبين، ودائمًا ما يلعب الفريقان من أجل الفوز. جميع الفرق كانت تجد صعوبة في اللعب ضد أي منهما، وكلاهما كان يعرف كيف يحقق الانتصار بأية طريقة ويسجل أهدافًا حاسمة في اللحظات الأخيرة، خاصة يونايتد".

وأتم "هناك منافسة تاريخية بين الفريقين، وكلنا نعرف ذلك منذ طفولتنا. لا يخفى على أحد أن مواجهتينا ضد إيفرتون ومانشستر يونايتد هما ما تبحث عنهما الجماهير في جدول المباريات وتتطلع أكثر إلى فوزنا بهما في كل موسم".

ويواصل ليفربول نتائجه الرائعة مع كلوب، فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يبدو في طريقه لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

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