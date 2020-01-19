تقرير غاني: قرار هام من كاف بشأن لجنة حكامه.. وعبد الفتاح يستمر ضمن أعضائها

الأحد، 19 يناير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

أحمد أحمد من جوائز كاف 2019

قال تقرير غاني إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر منع رؤساء الاتحادات الأهلية من دخول لجنة الحكام الخاصة بالاتحاد القاري.

وكشف تقرير موقع "غانا سوكر ويب" أن القرار الذي أصدره أحمد أحمد الرئيس الحالي للاتحاد يأتي "كجزء من الإصلاح الإداري وإصلاح الأخطاء التي هددت سمعة كاف، بعد الاتهامات التي طالت اللجنة بمحاباتها بعض الأندية أو البلاد".

وشدد التقرير أن القرار الرسمي أتى "ليضمن استقلالية اللجنة وعدالتها".

أخبار متعلقة

بعد عودة كأس الأمم ليناير.. كاف يغير مواعيد تصفيات البطولة والمونديال عبد الغني: صلاح أخبرني بأنه اتخذ قرارا بعدم حضور حفل كاف للأفضل لوائح كاف توضح: موقف الهلال من أزمة المجال الجوي.. والتزام هام على الأهلي

وبالتالي، رحل رئيس اللجنة ورئيس اتحاد دجيبوتي، سليمان واباري، عن رئاسة اللجنة.

واباري كان هدفا لانتقادات عديدة في العامين الماضيين، وسط اتهامات طالته بمحاباة الفرق التونسية، وإن كان الترجي التونسي قد هاجمه بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بينه وبين الوداد المغربي، والتي لم تنته بسبب اعتراضات الفريق المغربي على عدم احتساب هدف له، وعدم عمل تقنية الفيديو VAR.

وقرر كاف أن يكون نائب واباري، الحكم الخبير القادم من موريشيوس، كيم لي شونج، رئيسا للجنة على أن يصبح الرواندي نتاجونيرا سيليستين نائبا له.

ويستمر المصري عصام عبد الفتاح ضمن أعضاء اللجنة، بحسب التقرير الغاني.

اقرأ أيضا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون

تأكيد جديد من لجنة الحكام حول VAR

صلاح: مانشستر يونايتد يلعب أمامي بشكل مختلف

باسم مرسي: انسوا تاريخي

"إذا فعل الزمالك مثل برشلونة لحدثت مجازر"

كاف لجنة حكام كاف أحمد أحمد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع نيوكاسل يوضح كيف يتخلص من جثة على طريقة "You" 3 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - المقاولون ضد الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
بايرن يواصل الزحف ويتقدم إلى الوصافة بعد اكتساح هيرتا كلينسمان 44 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي – أيمن أشرف ظهير أيسر.. وأجايي ومتولي أساسيان ضد المقاولون 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون - النحاس يدفع بثلاثي هجومي ضد الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كلاسيكو إنجلترا - ليفربول (1) - (0) يونايتد.. هدف ملغي ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 3 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد 4 هجوم "غادر" على استاد الهلال السوداني بـ 60 طلقة "كلاشنكوف"

قد ينال إعجابك