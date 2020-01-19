تقرير غاني: قرار هام من كاف بشأن لجنة حكامه.. وعبد الفتاح يستمر ضمن أعضائها

قال تقرير غاني إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر منع رؤساء الاتحادات الأهلية من دخول لجنة الحكام الخاصة بالاتحاد القاري.

وكشف تقرير موقع "غانا سوكر ويب" أن القرار الذي أصدره أحمد أحمد الرئيس الحالي للاتحاد يأتي "كجزء من الإصلاح الإداري وإصلاح الأخطاء التي هددت سمعة كاف، بعد الاتهامات التي طالت اللجنة بمحاباتها بعض الأندية أو البلاد".

وشدد التقرير أن القرار الرسمي أتى "ليضمن استقلالية اللجنة وعدالتها".

وبالتالي، رحل رئيس اللجنة ورئيس اتحاد دجيبوتي، سليمان واباري، عن رئاسة اللجنة.

واباري كان هدفا لانتقادات عديدة في العامين الماضيين، وسط اتهامات طالته بمحاباة الفرق التونسية، وإن كان الترجي التونسي قد هاجمه بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بينه وبين الوداد المغربي، والتي لم تنته بسبب اعتراضات الفريق المغربي على عدم احتساب هدف له، وعدم عمل تقنية الفيديو VAR.

وقرر كاف أن يكون نائب واباري، الحكم الخبير القادم من موريشيوس، كيم لي شونج، رئيسا للجنة على أن يصبح الرواندي نتاجونيرا سيليستين نائبا له.

ويستمر المصري عصام عبد الفتاح ضمن أعضاء اللجنة، بحسب التقرير الغاني.

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