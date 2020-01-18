لوبيتيجي عن الهدف الملغي أمام مدريد: لا أعلم إذا كانت كلمة عار مناسبة أم لا

لا يرى الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية أي مبرر لإلغاء هدف فريقه أمام ريال مدريد.

ريال مدريد انتصر على حساب إشبيلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وشهد الشوط الأول لقطة جدلية عندما ألغت تقنية الفيديو هدفا لـ لوك دي يونج لاعب إشبيلية، بداعي وجود مخالفة على فرانكو فاسكيز في حق إيدير ميليتاو.

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وتحدث لوبيجي عن اللقطة قائلا: "لا أعلم إذا كانت كلمة عار مناسبة أم لا لكي أصف بها ما حدث".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية "لا يوجد أي سبب لإلغاء الهدف. جميعنا رأينا الهدف. هدف صحيح بكل تأكيد".

وتابع "كان هدفا رائعا وتدربنا عليه طوال الأسبوع وحتى الآن لا أعرف لماذا لم يُحتسب".

وعن الخسارة أمام فريقه السابق، قال مدرب إشبيلية "لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني".

واستمر "كانت لدينا فرصتين محققتين لإدراك التعادل ولكننا لم نستغلهما".

كاسيميرو توج نفسه بطلا للمباراة بتسجيله هدفي ريال مدريد، فيما سجل لوك دي يونج هدف إشبيلية الوحيد.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.

ويتزعم ريال مدريد الترتيب مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة برشلونة (40 نقطة) أمام ضيفه غرناطة غدا الأحد على ملعب كامب نو.

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