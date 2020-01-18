في ظهور صدقي الأول.. سموحة يتعادل مع الإسماعيلي

عاد الإسماعيلي بتعادل مع سموحة من الإسكندرية بهدف لكل فريق في ظهور حمادة صدقي الأول مع الفريق السكندري.

تعادل سموحة مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

سجل بينسون شيلونجو هدف الإسماعيلي، فيما سجل إبراهيم أبو اليزيد هدف التعادل لسموحة بالخطأ في مرماه.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء كان لصالح سموحة. محمد مجدي حارس الإسماعيلي أخطأ في التعامل مع الكرة ليقطعها حسام حسن، لكن الكرة طالت منه ليعود مجدي ويشتتها.

وفي الدقيقة الـ39 جاء الهدف الأول للإسماعيلي. متابعة رائعة لمهاجم الدراويش شيلونجو بعد تسديدة قوية من باهر المحمدي من داخل منطقة الجزاء ترتد من دفاع سموحة فسددها اللاعب مباشرة في المرمى.

الشوط الثاني

حمادة صدقي مدرب سموحة أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ57 بدخول شريف رضا بدلا من محمد نادي.

تبديلات

وكاد سموحة يتعادل مباشرة في الدقيقة الـ60 بتصويبة قوية من حسام حسن، مرت بجانب القائم بقليل.

في المقابل رد الإسماعيلي بدخول بيكيتي سيلفا بدلا من محمد صادق في الدقيقة الـ61.

ثم ثاني تبديلات سموحة في الدقيقة الـ63 بدخول إسلام جمال بدلا من إسلام عبد النعيم.

التعادل

وأدرك سموحة هدف التعادل في الدقيقة الـ71. كرة عرضية من جهة اليسار عن طريق ناصر ماهر غير اتجاهها إبراهيم أبو اليزيد لتمر من الحارس محمد مجدي داخل الشباك.

وأجرى ديدييه جوميز ثاني تبديلاته للإسماعيلي في الدقيقة الـ80 بدخول محمود عبد العاطي "دونجا" بدلا من محمد مخلوف.

ليرد صدقي بدخول أحمد جمال بدلا من ناصر ماهر في الدقيقة الـ84، وفي المقابل يشارك وجيه عبد الجكيم بدلا من بينسون شيلونجو في الدقيقة الـ87.

ضياع الفوز

وكاد سموحة يخطف الفوز في الدقيقة الـ90. ركنية اصطدمت بأكثر من لاعب وتعامل محمد مجدي معها بشكل خاطيء، لكنه أنقذها في اللحظة الأخيرة قبل أن تسكن الشباك.

ورد الإسماعيلي بكرة لا تقل خطورة عن طريق بيكيتي سيلفا الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بجانب المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ18 في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ19 في المركز التاسع.

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