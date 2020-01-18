مدير دورتموند عن مستقبل لاعبه: أتواصل مع ترامب أكثر من مسؤولي فرانكفورت

نفى مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني كل ما يُقال حول اقتراب رحيل جاكوب لارسن إلى آينتراخت فرانكفورت.

وقال المدير الرياضي لـ دورتموند: "هناك العديد من الشائعات التي تُطال لاعبينا دائما مع كل سوق انتقالات".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي ألمانيا "دائما ما يرتبط اسم لارسن بالانتقال إلى فرانكفورت وكل ذلك ليس صحيحا".

وتابع ساخرا "أتواصل مع دونالد ترامب – رئيس أمريكا- أكثر من تواصلي مع أي من مسؤولي فرانكفورت".

الجناح الدنماركي لارسن صاحب الـ 21 عاما يمتد عقده مع دورتموند حتى 2021.

وشارك لارسن في 9 مباريات هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

وتطرق مدير دورتموند للحديث عن اقتراب باكو ألكاسير من الانتقال لـ فالنسيا، قائلا: "يجب أن نمتلك عرضا في البداية وبعد ذلك سنتحدث".

وارتبط اسم باكو ألكاسير بالودة من جديد للدوري الإسباني، ولكن من بوابة فالنسيا.

صاحب الـ 26 عاما انضم لـ دورتموند قادما من برشلونة، وسجل 7 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 15 مباراة هذا الموسم.

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