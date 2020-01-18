إعصار هولاند.. سجل هاتريك في شباك أوجسبورج وقاد دورتموند لفوز بالخمسة

قلّب بروسيا دورتموند تأخره من 3-1 إلى فوز كبير بنتيجة 5-3 بفضل الوافد الجديد إرلينج هالاند في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

لا يوجد بداية أفضل من أن تسجل هاتريك في ظهورك الأول بقميص فريقك الرسمي، لكن الأروع أن تأتي أهدافك كبديل وتكون أول من يفعل ذلك في تاريخ الدوري.

إيرلينج هولاند مهاجم بروسيا دورتموند الجديد سجل في أول ظهور له ثلاثة أهداف في 18 دقيقة، ليصبح أول بديل في تاريخ الدوري الألماني يسجل هاتريك في أول مباراة له.

النرويجي ارتبط طيلة الأشهر الماضية بعد التألق بقميص ريد بول ساليزبورج النمساوي بالانتقال لمانشستر يونايتد أو يوفنتوس، إلا أن دورتموند خطفه في لحظات في سوق الانتقالات الشتوية.

إلى المباراة، الشوط الأول من مباراة أوجسبورج ودورتموند، انتهت بتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 34 من توقيع فلوريان نايديرليشنير.

في الشوط الثاني أضاف ماركو ريختير الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من إطلاق صافرة البداية.

جوليان براندت قلص الفارق في الدقيقة 49 مباشرة، ومن ثم أعاد نايديرليشنير الفارق لهدفين من جديد في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة 3-1 لأوجسبورج.

لوسيان فافر قرر إشراك مهاجمه ليكون بمثابة إعصار ضاري يأكل دفاعات أوجسبورج مع وقت نزوله.

حل هولاند بديلا في الدقيقة 56 فسجل الهدف الأول له من أول تسديدة في الدقيقة 59.

وبعد دقيقتين فقط أضاف الإنجليزي جادون سانشو الهدف الثالث ليخطف التعادل للأصفر والأسود.

وقبل نهاية اللقاء بـ 20 دقيقة سجل هولاند البالغ 19 عاما هدفه الثاني والرابع لدورتموند، ثم أضاف الهاتريك الخاص به والخامس في الدقيقة 79 وفي أقل من 25 دقيقة منذ نزوله لأرضية الملعب.

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3 أهداف من 3 تسديدات في أول مباراة بالدوري الألماني بعدما سجل هاتريك أيضا بقميص سالزبورج في أول ظهور له من دوري الأبطال من 3 تسديدات في شباك كلوب بروج في 17 سبتمبر الماضي.

كما أصبح النرويجي الشاب ثاني لاعب يسجل هاتريك في ظهوره الأول بقميص دورتموند في الدوري الألماني.

10 Aug 2013 📆 Aubameyang's Bundesliga debut: Hat-trick in Augsburg. 18 Jan 2020 📆 Haaland's Bundesliga debut: Hat-trick in Augsburg. pic.twitter.com/0nVQ71TU24 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 18, 2020

دورتموند رفع رصيده إلى 33 نقطة بفضل الفوز الكبير في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أوجسبورج عند 23 نقطة في المركز العاشر.

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