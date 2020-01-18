طنطا يستعير ثنائي الزمالك "للسير على نهج مصطفى محمد"

أتم نادي طنطا إجراءات استعارة ثنائي شباب نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا في تصريحات لـFilGoal.com: "نجحنا في استعارة ثنائي الزمالك هاني رشدي، وحسين فيصل لستة أشهر حتى نهاية الموسم".

وأضاف "الثنائي قدم أداء مميزا مع حمادة صدقي حينما كان مديرا فنيا مع المنتخب، وأتمني أن يوفقوا معنا، فدائما ما يوفق لاعبي الزمالك مع طنطا مثل مصطفى محمد في وقت سابق".

وأتم "مجلس الادارة يسعي لتوفير كل سبل النجاح من أجل بقاء الفريق بالدوري الممتاز وهذا هو هدفنا هذا الموسم".

من جانبه، أعلن مجلس إدارة الزمالك الموافقة على إعارة حسين فيصل وهاني رشدي لـ طنطا.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك بداية إعارة الثنائي لـ طنطا بداية من شهر يناير الحالي وحتى نهاية الموسم.

هاني رشدي مواليد عام 1999 ويلعب كمهاجم صريح، بينما حسين فيصل يلعب في نفس المركز ومن مواليد 99 أيضا. (طالع قصة حسين فيصل)

طنطا يحتل حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويستعد طنطا لمواجهة الجونة يوم 21 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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