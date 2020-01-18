بودولسكي يرحل عن فيسيل كوبي الياباني

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني رحيل نجمه الألماني لوكاس بودولسكي عن صفوف الفريق.

لوكاس بودولسكي النادي : فيسيل كوبي فيسيل كوبي

النادي أعلن عبر حسابه على "تويتر" أن الطرفان قررا عدم تجديد التعاقد لموسم جديد.

رحيل بودولسكي يتبع إعلان الإسباني ديفيد فيا الاعتزال بعدما حقق كلاهما اللقب الأول للفريق في تاريخه بالفوز بكأس الإمبراطور الياباني.

ويضم الفريق عددا من المحترفين في الوقت الحالي هم، البرازيلي دانكلر والإسباني أندريس إنييستا وسيرجي سامبر والبلجيكي توماس فيرمالين.

أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2006، انتقل لصفوف الفريق الياباني في 2017 وخاض 60 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 12.

ولعب بودولسكي البالغ 34 عاما لأندية كولن وبايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وإنتر الإيطالي وجالاتا سراي التركي.

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