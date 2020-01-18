بودولسكي يرحل عن فيسيل كوبي الياباني
السبت، 18 يناير 2020 - 18:39
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني رحيل نجمه الألماني لوكاس بودولسكي عن صفوف الفريق.
لوكاس بودولسكي
النادي : فيسيل كوبي
النادي أعلن عبر حسابه على "تويتر" أن الطرفان قررا عدم تجديد التعاقد لموسم جديد.
رحيل بودولسكي يتبع إعلان الإسباني ديفيد فيا الاعتزال بعدما حقق كلاهما اللقب الأول للفريق في تاريخه بالفوز بكأس الإمبراطور الياباني.
【契約満了のお知らせ】
FW ポドルスキ選手と契約満了に伴い、交渉を進めておりましたが、来季の契約を更新しないことが決まりました。@Podolski10 and Vissel Kobe have agreed to part ways.
詳細はこちら▼https://t.co/MM4khvXzyH#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/d3cLtOTxYB— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 18, 2020
ويضم الفريق عددا من المحترفين في الوقت الحالي هم، البرازيلي دانكلر والإسباني أندريس إنييستا وسيرجي سامبر والبلجيكي توماس فيرمالين.
أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2006، انتقل لصفوف الفريق الياباني في 2017 وخاض 60 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 12.
ولعب بودولسكي البالغ 34 عاما لأندية كولن وبايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وإنتر الإيطالي وجالاتا سراي التركي.
ありがとう、ポルディ。@Podolski10 ❤️#DankePoldi pic.twitter.com/OTrqvAhIc5— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 18, 2020
طالع أيضا:
تعرف على موقف أزارو وجيرالدو من الظهور مع الأهلي أمام المقاولون
النني لا يحصل على راتبه في تركيا!
صفقة جديدة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي
تقرير: أندية إيران تهدد بالانسحاب من دوري أبطال آسيا