تقنية الفيديو تنقذ ريال مدريد أمام إشبيلية

أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد ريال مدريد، وألغت هدف ضيفه إشبيلية في المباراة الجارية على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

الشوط الذي شهد قدرا ضئيلا من المحاولات الهجومية، كاد أن يتقدم خلاله إشبيلية بهدف أول في الدقيقة 30 من رأسية لوك دي يونج التي عانقت شباك تيبو كورتوا.

لكن بعد رجوع خوان مارتينز مونويرا حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة من فرانكو فاسكيز على إيدير ميليتاو قبل التسجيل، لتظل النتيجة 0-0.

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ريال مدريد دخل المباراة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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