بيان رسمي - المقاصة يطلب حكاما دوليين لمبارياته في الدوري

طلب نادي مصر للمقاصة في بيان رسمي أصدره يوم السبت إسناد مبارياته في الدوري المصري الممتاز لحكام دوليين سواء حكم الساحة أو المساعدين.

وقال وليد هويدي مدير الكرة في النادي المنتمي للفيوم:"المقاصة من أكثر فرق الدوري التي عانت من أخطاء التحكيم، والتي أفقدت الفريق 8 نقاط وأثرت على مركزه في جدول الترتيب".

وأضاف "نطالب بحكام دوليين في كل مبارياتنا القادمة لأننا ناد له قاعدة جماهيرية تتخطى 4 ملايين مشجع من أبناء محافظة الفيوم. يعانون من الظلم التحكيمي ويزداد غضبهم بسبب هذه الاخطاء المتكررة التي تهدر حق فريقهم، على اتحاد الكرة أن يحترم مشاعر جماهيرنا".

وشدد هويدي على تمسك المقاصة بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق المقبلة، خاصة المساعدين مشيرا "تسببت الأخطاء الكارثية في فقدان الفريق لأكثر من 8 نقاط أمام إنبي ووادي دجلة والزمالك، كان بإمكانها وضع الفريق في مركز أفضل بكثير بجدول ترتيب الدوري".

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وطلب هويدي من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام مراعاة وتقدير نادي المقاصة وجمهوره العريق، وتلبية مطالب النادي بتعيين حكام دوليين لإدارة مبارياته المقبلة بالدوري.

ويحتل مصر للمقاصة المركز 13 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 11 نقطة ويوم الثلاثاء يحل ضيفا على بيراميدز في الجولة 14.

ومع مدربه أحمد حسام "ميدو"، فاز المقاصة في مباراتين فقط بالدوري وخسر 6 مواجهات من إجمالي 13 مباراة.

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