إنبي يودع التعادلات.. نادي مصر يفرط في نقطة ويخسر أمام البتروليين

فرط نادي مصر في تعادل أمام مضيفه إنبي ليخسر بنتيجة 2-1 يوم السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.

وكاد نادي مصر، الذي يلعب أول موسم في تاريخه بالدوري الممتاز، يقتنص نقطة من البتروليين لكن هدف محمد شريف وضع حدا لسلسلة تعادلات إنبي الذي تعادل في آخر 4 مباريات بالبطولة.

وارتقى إنبي للمركز السادس في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 20 نقطة بينما استمر نادي مصر في المركز 15 ورصيده 11 نقطة.

وافتتح المدافع إبراهيم يحيى أهداف المباراة في الدقيقة 33 بضربة رأس ليعود لزيارة الشباك في الدوري بعد غياب 1318 يوما، منذ سجل أمام طلائع الجيش في موسم 2015-2016.

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لكنه أخطأ في الدقيقة 72 مانحا نادي مصر ركلة جزاء سجلها بنجاح مصطفى سلطان بعدما سدد الكرة بقوة على يمين الحارس محمود جاد.

وأهدر الخروج المبكر لعصام ثروت حارس نادي مصر فريقه غاليا بعدما استغل ذلك محمد شريف ليلعب الكرة من فوق الأول لتسكن الشباك في الدقيقة 78.

ورفع شريف، الذي يلعب لإنبي معارا من الأهلي، رصيده إلى 8 أهداف في الموسم الحالي للدوري ولم يسجل أكثر منه حتى الآن سوى عبد الله السعيد نجم بيراميدز الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف.

ويحل إنبي ضيفا على الأهلي يوم الأربعاء في الجولة 15 للدوري بينما يلعب مصر أمام ضيفه بيراميدز في 29 يناير.

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