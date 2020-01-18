مران الزمالك - تأهيل عبد الله جمعة.. وعبد الشافي وأبو جبل يشاركان في التدريب الجماعي

السبت، 18 يناير 2020 - 12:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الشافي - أسوان - الزمالك

شارك محمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمد أبو جبل يوم السبت في مران الزمالك بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

طارق حامد

النادي : الزمالك

محمد عبد الشافي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعافى "شيفو" من إصابة لحقت به وخضع لتدريبات تأهيلية قبل أن يطمئن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.

وعاد طارق لمران الفريق بعدما حصل على راحة يوم الجمعة.

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ويغيب لاعب وسط الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة، أمام ضيفه المصري يوم الإثنين في الجولة 14 للدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف.

وبعد شعوره بآلام في الكتف أثناء مباراة الجونة التي فاز بها الزمالك على مضيفه بهدفين دون رد يوم الأربعاء في الدوري، شارك محمد أبو جبل حارس الفريق بشكل طبيعي في مران السبت بعدما اطمأن عليه محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

بينما خصص الجهاز الطبي تدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة بعد إصابته في العضلة الخلفية أمام الجونة، وحصة بدنية خاصة لبقية اللاعبين بدأت بالركض لمدة 10 دقائق ثم تدريبات بالكرة.

وشهد المران مشاركة خمسة ناشئين هم مصطفى شعلة وعلاء يحيي (ظهير أيسر فريق 2000) ويوسف محمود (مدافع فريق 2000) وحسين فيصل وأحمد عيد.

ويستعد الفريق لمواجهه المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقرره بعد غدا الإثنين

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة.

ويأمل الفارس الأبيض أمام المصري تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري.

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