تشكيل مانشستر سيتي – أجويرو أساسي ومحرز على الدكة

السبت، 18 يناير 2020 - 16:07

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي

يخوض مانشستر سيتي مواجهة كريستال بالاس في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي بالقوة الهجومية الضاربة.

هداف سيتي التاريخي سيرخيو أجويرو بدأ المباراة أساسيا بعدما سجل 3 أهداف وصنع آخر في الفوز على أستون فيلا.

ورغم تسجيل الجزائري رياض محرز هدفين وصناعة هدفا في المباراة الماضية إلا أنه جلس على مقاعد البدلاء.

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وجاءت خيارات بيب جوارديولا الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 49 كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – فيرناندينيو – بنيامين ميندي

الوسط: ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان

الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرخيو أجويرو - رحيم سترلينج

وتواجد في مقاعد البدلاء: كلاوديو برافو – كايل ووكر – جابريل جيسوس – رودريجو – رياض محرز – نيكولاس أوتاميندي – فيل فودين.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة فيما يتواجد كريستال بالاس بالمركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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