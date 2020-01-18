تشكيل مانشستر سيتي – أجويرو أساسي ومحرز على الدكة

يخوض مانشستر سيتي مواجهة كريستال بالاس في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي بالقوة الهجومية الضاربة.

هداف سيتي التاريخي سيرخيو أجويرو بدأ المباراة أساسيا بعدما سجل 3 أهداف وصنع آخر في الفوز على أستون فيلا.

ورغم تسجيل الجزائري رياض محرز هدفين وصناعة هدفا في المباراة الماضية إلا أنه جلس على مقاعد البدلاء.

وجاءت خيارات بيب جوارديولا الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 49 كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – فيرناندينيو – بنيامين ميندي

الوسط: ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان

الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرخيو أجويرو - رحيم سترلينج

وتواجد في مقاعد البدلاء: كلاوديو برافو – كايل ووكر – جابريل جيسوس – رودريجو – رياض محرز – نيكولاس أوتاميندي – فيل فودين.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة فيما يتواجد كريستال بالاس بالمركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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