إسماعيل يوسف: الزمالك لن يقف أمام مصطفى محمد.. وسننافس الأهلي بشراسة على الدوري

السبت، 18 يناير 2020 - 10:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - زيسكو

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ونجم الفريق السابق إن النادي لن يقف أمام مستقبل لاعبه مصطفى محمد إذا تلقى عرضا جيدا للرحيل.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وشدد يوسف أن الزمالك سينافس على لقب الدوري إلى النهاية معترفا باتساع الفارق مع الأهلي متصدر ترتيب البطولة.

وأوضح "تيجانا" خلال حواره مع قناة الحدث اليوم "مصطفى سيكون شيئا كبيرا جدا في كرة القدم المصرية، لاعب لديه ثقة كبيرة بالنفس، الجميع يعقد عليه آمالا كبيرة أن يسير على خطى جمال عبد الحميد".

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وواصل إسماعيل (55 عاما) "لقد بذل الغالي والنفيس ليصل إلى هذه المكانة، أمامه فترة أيضا يقدم فيها الكثير للزمالك. باعتقادي لو وصله عرض جيد في نهاية الموسم يليق به وبالنادي، لن يقف الفريق أمامه".

واستمر لاعب مصر في مونديال 1990 مثنيا على باتريس كارتيرون مدرب الزمالك "الرجل يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، يدور اللاعبين بشكل مميز وكسب الرهان في مباراة طنطا".

في ظل خسارة الزمالك لـ12 نقطة في سباق الدوري وتصدر الأهلي بالعلامة الكاملة، هل يعتقد تيجانا أن الدوري حُسم؟ يجيب إسماعيل "لا، صحيح أننا ابتعدنا، لكن لاعبي الزمالك سيعودون بقوة وستكون هناك منافسة شرسة على اللقب".

وكشف إسماعيل رأيه في عدم ظهور محمد أوناجم لاعب الفريق بمستوى انتظره الجمهور بالقول:"اللاعب انضم في وقت متأخر لمرحلة الإعداد للموسم الجديد، ولم يكن يشارك بصفة مستمرة لذلك لم يظهر مستواه المعروف. سيتحسن مع الوقت بشرط أن يشارك باستمرار".

وانضم أوناجم (28 عاما) في الصيف الماضي من الوداد المغربي إلى الزمالك وسجل هدفين في 10 مباريات شارك بها مع الفريق في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة ويواجه ضيفه المصري يوم الإثنين في الجولة 14.

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