جوارديولا: قلت مرارا إنني مستمر مع سيتي

شدد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تمسكه بقيادة الفريق الإنجليزي ردا على تقارير تزعم أن الإسباني سيترك منصبه قريبا.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق في تصريحات صحفية:"قلت مرارا، إن لم يتخل عني النادي، سأبقى بنسبة 100%".

واستمر جوارديولا (49 عاما) "مؤكد، 100% سأبقى هنا في الموسم المقبل. ليس لأننا فزنا بآخر مباراتين أو لأننا نلعب بشكل أفضل في الشهور الأخيرة".

وأضاف لاعب برشلونة وروما السابق "استمتع بالعمل مع الفريق، حتى لو ساءت الأمور ولم نصل لدوري أبطال أوروبا لن أرحل. كمدرب، هناك أوقات جيدة وأخرى سيئة، لن تفوز دائما. لكن الأمر يتعلق بما نستطيع فعله وكيف بمقدورنا أن نتحسن".

ويمتد عقد جوارديولا مع سيتي حتى صيف عام 2021.

وحقق جوارديولا 7 ألقاب مع فريق سيتيزينس في المواسم الثلاث الماضية.

ويبتعد سيتي، وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ14 نقطة عن ليفربول المتصدر وبات حفاظه على اللقب لموسم ثالث على التوالي صعبا.

ويستضيف رجال جوارديولا فريق كريستال بالاس يوم السبت في الجولة 23 للدوري.

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