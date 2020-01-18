حسام عاشور منتقدا من يتحدث عن اعتزاله: القرار لي وحدي

السبت، 18 يناير 2020 - 10:34

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي

انتقد حسام عاشور نجم وقائد الأهلي من يقولون إنه على مشارف اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى أنه لا يفكر تماما في تعليق حذائه الآن.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عاشور (33 عاما) عبر قناة تايم سبورتس:"أمامي سنوات كثيرة في الملاعب".

وأضاف لاعب وسط القلعة الحمراء "أعتزل؟ أنا صاحب القرار، لن أتوقف الآن".

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واستمر قائلا:"لا أحد عليه أن يتكلم في هذا الأمر كثيرا. لدي أهداف أريد تحقيقها مع الأهلي".

وتوج عاشور بـ36 لقبا مع الأهلي وهو أكثر من شارك في مباريات بتاريخ القلعة الحمراء، 503 مواجهة وسجل 3 أهداف.

وشارك عاشور في 3 مباريات فقط بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد خوضه لـ11 مباراة ويوم الأحد يحل ضيفا على وصيفه المقاولون العرب في الجولة 14.

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