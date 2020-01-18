حسام عاشور منتقدا من يتحدث عن اعتزاله: القرار لي وحدي

انتقد حسام عاشور نجم وقائد الأهلي من يقولون إنه على مشارف اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى أنه لا يفكر تماما في تعليق حذائه الآن.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال عاشور (33 عاما) عبر قناة تايم سبورتس:"أمامي سنوات كثيرة في الملاعب".

وأضاف لاعب وسط القلعة الحمراء "أعتزل؟ أنا صاحب القرار، لن أتوقف الآن".

واستمر قائلا:"لا أحد عليه أن يتكلم في هذا الأمر كثيرا. لدي أهداف أريد تحقيقها مع الأهلي".

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وتوج عاشور بـ36 لقبا مع الأهلي وهو أكثر من شارك في مباريات بتاريخ القلعة الحمراء، 503 مواجهة وسجل 3 أهداف.

وشارك عاشور في 3 مباريات فقط بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد خوضه لـ11 مباراة ويوم الأحد يحل ضيفا على وصيفه المقاولون العرب في الجولة 14.

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