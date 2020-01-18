كلوب عن مقارنته بـ يونايتد فيرجسون: لا أهتم.. في ألمانيا جعلوني أمشي على الماء

قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول من تشبيه فريقه بمانشستر يونايتد الذي هيمن على الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المخضرم سير أليكس فيرجسون.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"صراحة، لا أعتقد أبدا أن الوصول لمستوى هيمنتهم ممكنا. الآن فرق أخرى تنافس بسبب قوتها المالية. التغير الكثير في قوائم الفرق يجعل سيطرة ليفربول ويونايتد من قبل على الدوري يصعب تكرارها".

واستمر مدرب ماينز ودورتموند السابق "لا أقرأ مثل هذه الأشياء. لا أقول: يا للهول، لأن التشبيه بسير أليكس فيرجسون. صادفت أمرا مشابها في دورتموند في 2011، كنا رائعين وكانوا يشبهوننا ويكتبون قصصا. كانوا قريبين من جعلي أمشي على الماء. لا أتأثر بمثل هذه التشبيهات وكذلك اللاعبين".

وأضاف كلوب (52 عاما) "لن أقول إن يونايتد في قمة مجده فاز بمباريات كثيرة بنتيجة 4-صفر و5-صفر لكن فوزهم كان متوقعا. فزنا بمباريات كثيرة بهدف دون مقابل أو بنتيجة 2-1 وبذلنا جهدا مضنيا لذلك، لذا لا أرى وجها للمقارنة".

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ويسير ليفربول بخطى ثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتربع على قمة ترتيبه مبتعدا بـ14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

ولم يفقد ليفربول سوى نقطتين في الموسم الحالي للدوري حين تعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله.

ويوم الأحد يجري لقاء الإياب في ملعب أنفيلد بين ليفربول ويونايتد في الجولة 23 للبطولة.

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