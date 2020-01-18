شوبير: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة المقبلة حتى لو ضد أبو ريدة

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئاسة.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن".

وأضاف "بالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".

شوبير رد أيضا على سؤال ماذا لو ترشح هاني أبو ريدة أيضا على مقعد الرئيس، فقال "في السابق تعهد بألا أترشح أبدا ضد هاني أبو ريدة، لكن بعد ما رأيته في فترة الست أو السبع شهور مع المجلس السابق، فنعم سأترشح حتى لو ضد أبو ريدة".

أحمد شوبير وهاني أبو ريدة تقدما باستقالتهما ضمن استقالة اتحاد الكرة بالكامل عقب خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا 2019 في دور الـ16.

ويدير اتحاد الكرة حاليا لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني، ولمدة سنة واحدة لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

video:1

اقرأ أيضا:

تعرف على حكم لقاء الزمالك ومازيمبي الشاهد على صدمة الأهلي

حكاية لاعب مصري يبلغ 75 عامًا

مدرب الزمالك الأسبق يوضح احتياجات الفارس الأبيض

لوبيتيجي يتحدى ريال مدريد لتحقيق ما لم يحدث منذ 4059 يومًا

بادجي "الهادئ الخجول" في عيون مكتشفيه