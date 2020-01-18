السعيد يعلنها: جددت عقدي مع بيراميدز.. هذا ما حدث مع الزمالك والأهلي

أعلن عبد الله السعيد نجم بيراميدز عن تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات.

عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز كان ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، إلا أن الدولي المصري جدد بالفعل عقده مع الفريق.

وقال عبد الله السعيد: "خرجت العديد من الأقاويل عني طوال الفترة الماضية، والآن كل شيء انتهى ومستمر مع بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "جددت عقدي مع بيراميدز ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق".

وتابع "تلقيت أكثر من عرض من خارج مصر ولكن إدارة بيراميدز تمسكت بي وفي النهاية توصلنا لاتفاق وجددت عقدي".

وأكمل حديثه قائلا: "عقدي الجديد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات".

وكشف عبد الله السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه لـ الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح السعيد: "لم أتحدث مع أي مسؤول في الزمالك ولكن بعض الوسطاء تحدثوا معي من أجل الانضمام لـ الفريق".

وأشار "إدارة بيراميدز رفضت كل تلك الأمور وتمسكت بي. الحديث مع الزمالك كان عن طريق وسطاء فقط وليس مسؤولين ولم يكن هناك أي تحرك رسمي من الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "شرف لأي لاعب الانضمام واللعب في كيان كبير مثل الزمالك. العديد يتمنى اللعب في فريق بحجم واسم الزمالك".

هل قد ينتقل السعيد لـ الزمالك في الصيف المقبل؟ أجاب صاحب الـ 34 عاما "الآن أنا ملك بيراميدز وإذا تقدم الزمالك بعرض لضمي ولم يرغب بيراميدز في استمراري مع الفريق، القرار سيعود لهم في النهاية. كل شيء وارد".

ونفى السعيد حدوث أي مفاوضات مع الأهلي لكي يعود من جديد للفريق، قائلا: "لا لم يحدث ذلك على الإطلاق ولم أطلب العودة لـ الأهلي".

وكرر "لم يحدث أي حوار بيني وبين أي مسؤول أو حتى وسطاء من أجل العودة لـ الأهلي".

وتطرق السعيد للحديث عن وصوله لنادي الـ 100 هدف في الدوري، قائلا: "لم يكن في تركيزي أبدا الوصول لـ 100 هدف في الدوري ولكنني سعيد للغاية بوصولي لهذا الرقم".

وأتم "علمت باحتساب الهدف لي - هدف بيراميدز في مرمى الاتحاد- بين شوطي المباراة وتركيزي الأهم يكون على الانتصار".

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وانتقل السعيد إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

ووصل السعيد لهدفه رقم 100 في الدوري المصري كتاسع لاعب ينجح في ذلك. (طالع التفاصيل)

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