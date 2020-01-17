مصدر في الزمالك لـ في الجول: نرفض الاستغناء عن عنتر في يناير

يرفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة الاستغناء عن محمد عنتر جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مصدر مسؤول داخل الزمالك فضل عدم ذكر اسمه تحدث مع FilGoal.com عن عنتر، قائلا: "محمد عنتر طلب الرحيل على سبيل الإعارة في يناير ولكن الجهاز الفني رفض ذلك".

وأضاف "إدارة الزمالك رفضت فكرة الاستغناء عن عنتر وأعلنت تمسكها باللاعب بسبب قيده في القائمة الإفريقية إلى جانب النقص العددي في صفوف الفريق".

وتابع "أندية إنبي وسموحة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وسموحة أبدت اهتمامها بالتعاقد مع عنتر على سبيل الإعارة، ولكن تم رفض الفكرة".

وأوضح المصدر "عنتر مُقيد في قائمة الزمالك الإفريقية إلى جانب أن كارتيرون يرى إمكانية الاعتماد على اللاعب كظهير أيمن مع الوضع في الاعتبار لعدم قيد أحمد عيد في القائمة الإفريقية وتواجد حازم إمام فقط".

وأتم "كارتيرون عقد جلسة مع عنتر خلال الأيام الماضية وأخبر اللاعب بأنه سيحصل على فرصته مثل كل اللاعبين".

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الجناح صاحب الـ 26 عاما انضم لـ الزمالك قادما من بيراميدز بمسماه القديم الأسيوطي، عام 2018.

ولم يشارك عنتر في أي لقاء في الدوري هذا الموسم، وظهر لمدة 45 دقيقة في دوري أبطال إفريقيا.

منذ انضمامه لـ الزمالك، لعب عنتر 28 مباراة بقميص الفارس الأبيض ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

وحصد عنتر مع الزمالك لقب كأس الكونفدرالية إلى جانب لقب كأس مصر مرة.

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