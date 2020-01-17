عبد الحفيظ لـ في الجول: نملك عرضين لصلاح محسن.. ولا قلق من لقاء الهلال

الجمعة، 17 يناير 2020 - 23:29

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - صلاح محسن

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن عرضين وصلا لصلاح محسن مهاجم الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "مازلنا ندرس موقف صلاح محسن مع الفريق ولم نحسمه".

وأضاف "اللاعب يملك عرضين من فريقي سموحة وإنبي، وقرارنا حياله سيكون قريبا".

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من جهة أخرى، تحدث مدير الكرة في الأهلي عن رحلة السودان لملاقاة الهلال، فقال "لا قلق بخصوص مباراة الهلال ومسألة غلق المجال الجوي".

وأتم "يتبقى الكثير من الوقت على المباراة، وتركيزنا الآن منصبا في لقاء المقاولون".

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم 1 فبراير في أم درمان ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وسيكون قد التقى الفريق مع النجم الساحلي يوم 26 يناير في مصر بالجولة الخامسة.

اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد قدوم أليو بادجي.

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