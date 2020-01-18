مورينيو: إنتر يمتلك فريقين.. ونظام الضرائب في إيطاليا رائع

السبت، 18 يناير 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي بعمل إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات واصفا النادي بأنه أصبح يمتلك فريقين.

مورينيو قال عن فريقه السابق "إنتر يبدو رائعا في الوقت الحالي، الفريق أصبح يضم فريقين".

وأضاف "ربما لديهم فريق للفوز بالدوري الإيطالي، وآخر يسعى للفوز بالدوري الأوروبي، لكن في تلك اللحظة الفريق رائع".

أخبار متعلقة

رسميا – أشلي يونج يخلع قميص يونايتد وينضم لـ إنتر يونج يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام لـ إنتر.. ورسالة من سولشاير مؤتمر مورينيو: إريكسن لازال لاعبا لتوتنام وسيشارك معنا.. اسألوا إنتر ولا تسألوني تقارير: فشل صفقة روما وإنتر التبادلية

وتطرق البرتغالي للحديث عن قوانين الضرائب في إيطاليا: "أعتقد أن قوانين الضرائب رائعة لكرة القدم الإيطالية".

وتابع "الآن لديهم الإمكانية لجذب المزيد من اللاعبين على أساس النظام الضريبي، وهذا يخلق المزيد من المشاكل للبلدان الأخرى، ولكن في الوقت نفسه يفتح سوقا جديدا ويوفر المزيد من إمكانيات التعامل مع اللاعبين الكبار".

إنتر ضم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، أشلي يونج من مانشستر يونايتد ويقترب من حسم أكثر من صفقة في الأيام المقبلة.

وعن علاقته بإنتر في الوقت الحالي "هذا ليس إنتر الخاص بي، إنتر الخاص بي كان إنتر موراتي".

وأتم مورينيو "لا شيء يمكن أن يغير شعوري نحو إنتر، إنه ليس موقفا مع لاعب يغير شعوري مع النادي والمشجعين. لا توجد فرصة".

البرتغالي درّب إنتر في الفترة من 2008 وحتى 2010 وفاز بـ 5 ألقاب بقميص النيراتزوري.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت الكروي

السعيد يجدد لبيراميدز

انتقادات قوية من صالح جمعة للأهلي

شوبير يعلن قراره بشأن الترشح لرئاسة الجبلاية

الزمالك يرفض الاستغناء عن عنتر

الأهلي: لدينا عرضان لإعارة صلاح محسن

جوزيه مورينيو إنتر توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوارديولا.. المفكر الذي لا يهجر فلسفته مهما حدث 5 دقيقة | أوروبا
جوارديولا والهروب من لعنة عيد الميلاد في مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب عن مقارنته بـ يونايتد فيرجسون: لا أهتم.. في ألمانيا جعلوني أمشي على الماء 53 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - تأهيل عبد الله جمعة.. وعبد الشافي وأبو جبل يشاركان في التدريب الجماعي ساعة | مصر
مورينيو: إنتر يمتلك فريقين.. ونظام الضرائب في إيطاليا رائع ساعة | أوروبا
جوارديولا: قلت مرارا إنني مستمر مع سيتي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل

قد ينال إعجابك