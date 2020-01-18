مورينيو: إنتر يمتلك فريقين.. ونظام الضرائب في إيطاليا رائع

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي بعمل إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات واصفا النادي بأنه أصبح يمتلك فريقين.

مورينيو قال عن فريقه السابق "إنتر يبدو رائعا في الوقت الحالي، الفريق أصبح يضم فريقين".

وأضاف "ربما لديهم فريق للفوز بالدوري الإيطالي، وآخر يسعى للفوز بالدوري الأوروبي، لكن في تلك اللحظة الفريق رائع".

وتطرق البرتغالي للحديث عن قوانين الضرائب في إيطاليا: "أعتقد أن قوانين الضرائب رائعة لكرة القدم الإيطالية".

وتابع "الآن لديهم الإمكانية لجذب المزيد من اللاعبين على أساس النظام الضريبي، وهذا يخلق المزيد من المشاكل للبلدان الأخرى، ولكن في الوقت نفسه يفتح سوقا جديدا ويوفر المزيد من إمكانيات التعامل مع اللاعبين الكبار".

إنتر ضم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، أشلي يونج من مانشستر يونايتد ويقترب من حسم أكثر من صفقة في الأيام المقبلة.

وعن علاقته بإنتر في الوقت الحالي "هذا ليس إنتر الخاص بي، إنتر الخاص بي كان إنتر موراتي".

وأتم مورينيو "لا شيء يمكن أن يغير شعوري نحو إنتر، إنه ليس موقفا مع لاعب يغير شعوري مع النادي والمشجعين. لا توجد فرصة".

البرتغالي درّب إنتر في الفترة من 2008 وحتى 2010 وفاز بـ 5 ألقاب بقميص النيراتزوري.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت الكروي

السعيد يجدد لبيراميدز

انتقادات قوية من صالح جمعة للأهلي

شوبير يعلن قراره بشأن الترشح لرئاسة الجبلاية

الزمالك يرفض الاستغناء عن عنتر

الأهلي: لدينا عرضان لإعارة صلاح محسن