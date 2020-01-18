تنس - محمد صفوت يتجاوز تصفيات أستراليا المفتوحة بإقصاء الروسي دونسكي

السبت، 18 يناير 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

صفوت

حقق المصري محمد صفوت إنجازا رائعا بتجاوز تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فردي الرجال) بإقصائه للروسي يفجيني دونسكي المصنف رقم 106 يوم السبت.

وفاز صفوت (29 عاما) على دونسكي بمجموعتين مقابل لا شيء (7-5 و6-4) ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات بعد فوزه على الهندي سوميت ناجال والفرنسي أليكساندر مولر.

وبذلك تأهل صفوت (المصنف 172) للدور الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة والذي يضم 128 لاعبا أبرزهم نوفاك دجوكوفيتش الصربي حامل اللقب ورافاييل نادال الإسباني المصنف الأول وروجيه فيديرير البطل السويسري.

أخبار متعلقة

اسكواش - كاميل تحصد اللقب أمام نور.. والشوربجي يحصد لقبه الثالث في بطولة الأبطال مورينيو: فاجأني كلام كونتي.. يثق في الحصول على إريكسن حسام عاشور منتقدا من يتحدث عن اعتزاله: القرار لي وحدي إسماعيل يوسف: الزمالك لن يقف أمام مصطفى محمد.. وسننافس الأهلي بشراسة على الدوري

وسيلعب صفوت، المصنف العربي الأول، ضد الفرنسي جريجور بارير المصنف رقم 84.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت الكروي

السعيد يجدد لبيراميدز

انتقادات قوية من صالح جمعة للأهلي

شوبير يعلن قراره بشأن الترشح لرئاسة الجبلاية

الزمالك يرفض الاستغناء عن عنتر

الأهلي: لدينا عرضان لإعارة صلاح محسن

محمد صفوت تنس

نرشح لكم

أخر الأخبار

جازانيجا ينقذ مورينيو ويضمّن نقطة لـ توتنام أمام واتفورد 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي - المقاصة يطلب حكاما دوليين لمبارياته في الدوري 8 دقيقة | مصر
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد يواجه إشبيلية 11 دقيقة | أوروبا
إنبي يودع التعادلات.. نادي مصر يفرط في نقطة ويخسر أمام البتروليين 19 دقيقة | مصر
قبل مواجهة الأهلي.. رسميا - النجم الساحلي يدعم هجومه بلاعب جزائري 27 دقيقة | إفريقيا
تشكيل مانشستر سيتي – أجويرو أساسي ومحرز على الدكة 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل

قد ينال إعجابك