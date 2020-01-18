تنس - محمد صفوت يتجاوز تصفيات أستراليا المفتوحة بإقصاء الروسي دونسكي

حقق المصري محمد صفوت إنجازا رائعا بتجاوز تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فردي الرجال) بإقصائه للروسي يفجيني دونسكي المصنف رقم 106 يوم السبت.

وفاز صفوت (29 عاما) على دونسكي بمجموعتين مقابل لا شيء (7-5 و6-4) ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات بعد فوزه على الهندي سوميت ناجال والفرنسي أليكساندر مولر.

وبذلك تأهل صفوت (المصنف 172) للدور الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة والذي يضم 128 لاعبا أبرزهم نوفاك دجوكوفيتش الصربي حامل اللقب ورافاييل نادال الإسباني المصنف الأول وروجيه فيديرير البطل السويسري.

وسيلعب صفوت، المصنف العربي الأول، ضد الفرنسي جريجور بارير المصنف رقم 84.

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