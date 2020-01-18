اسكواش - كاميل تحصد اللقب أمام نور.. والشوربجي يحصد لقبه الثالث في بطولة الأبطال

أكملت الفرنسية كاميل سيرم تفوقها على المصريات وفازت بلقب بطولة الأبطال جي بي مورجان المُقامة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عقب الفوز على نور الشربيني بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

كاميل تفوقت على نور حاملة لقب آخر نسختين من البطولة، لتصبح نور المصرية الخامسة التي تخسر من الفرنسية في البطولة.

الفرنسية كاميل كان طريقها مصريا خالصا طيلة البطولة، إذ فازت على روان العربي في دور الـ 32 ثم يثرب عادل في ثمن النهائي.

وفازت على رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا في ربع النهائي، ثم نوران جوهر المصنفة الثالثة عالميا في المربع الذهبي، وتوجت باللقب على حساب نور الشربيني.

عاجل بعد الفوز بأخر نسختين.. نور الشربيني تحصد وصافة بطولة الأبطال (جي بي مورجان) بنيويورك بعد الخسارة أمام الفرنسية كاميل سيرم في النهائي ٠-٣ بعد قليل نهائي الرجال بين محمد الشوربجي x طارق مؤمن pic.twitter.com/KnN8YOcif5 — FilGoal (@FilGoal) January 18, 2020

أما في فئة الرجال، كان النهائي مصريا خالصا بين محمد الشوربجي وطارق مؤمن وانتهى بفوز الشوربجي بنتيجة 3-1.

الشوربجي حقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ليرفع مجموع ألقابه إلى 40 لقبا.

كما ضمّن عودته لصدارة التصنيف العالمي بداية من شهر فبراير المقبل.

عاجل محمد الشوربجي يتوج بلقب بطولة الأبطال (جي بي مورجان) للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على طارق مؤمن ٣-١ الشوربجي حقق لقبه رقم ٤٠ في مشواره ويعود لصدارة التصنيف العالمي بداية من شهر فبراير 🔥 pic.twitter.com/CgoVcu1WsJ — FilGoal (@FilGoal) January 18, 2020

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