اسكواش - كاميل تحصد اللقب أمام نور.. والشوربجي يحصد لقبه الثالث في بطولة الأبطال

السبت، 18 يناير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - اسكواش

أكملت الفرنسية كاميل سيرم تفوقها على المصريات وفازت بلقب بطولة الأبطال جي بي مورجان المُقامة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عقب الفوز على نور الشربيني بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

كاميل تفوقت على نور حاملة لقب آخر نسختين من البطولة، لتصبح نور المصرية الخامسة التي تخسر من الفرنسية في البطولة.

الفرنسية كاميل كان طريقها مصريا خالصا طيلة البطولة، إذ فازت على روان العربي في دور الـ 32 ثم يثرب عادل في ثمن النهائي.

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وفازت على رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا في ربع النهائي، ثم نوران جوهر المصنفة الثالثة عالميا في المربع الذهبي، وتوجت باللقب على حساب نور الشربيني.

أما في فئة الرجال، كان النهائي مصريا خالصا بين محمد الشوربجي وطارق مؤمن وانتهى بفوز الشوربجي بنتيجة 3-1.

الشوربجي حقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ليرفع مجموع ألقابه إلى 40 لقبا.

كما ضمّن عودته لصدارة التصنيف العالمي بداية من شهر فبراير المقبل.

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