مورينيو: فاجأني كلام كونتي.. يثق في الحصول على إريكسن

السبت، 18 يناير 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

مورينيو

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنام حديث مسؤولي إنتر ميلان عن كريستيان إريكسن لاعب الأول والذي تشير تقارير صحفية إلى اقترابه من النادي الإيطالي.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"أعتقد أنطونيو، أعتقد أنطونيو(كونتي مدرب إنتر)" وذلك حين سئل عن مسؤول إنتر الذي تحدث عن مستقبل اللاعب الدنماركي.

واستمر مورينيو (56 عاما) "أعتقد أن الحديث كان على الملأ. يثق أن إريكسن سينضم لإنتر. علينا ألا نتحدث عن لاعبين في فرق أخرى إلا عندما يصبحوا في قائمتنا. تسألونني (الصحفيين) عن جيدسون فيرنانديس (المنضم من بنفيكا إلى توتنام) منذ ظهر اسمه ولم أقل لكم شيئا حتى انضم لنا".

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وأضاف المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد "عليك أن تحمي الجميع. هل لذلك علاقة بالاحترام؟ لا أريد أن أقول لكم عنوانا، هذا الأمر لكم. حين أرى أشخاصا يتحدثون، خاصة من هم في مواقع المسؤولية، أتفاجأ نوعا ما".

ولا يزال مستقبل إريكسن مجهولا مع النادي اللندني وأكثر من تقرير صحفي قال إن اللاعب البالغ عمره 27 عاما بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى إنتر.

وشارك إريكسن في 26 مباراة بالموسم الحالي مع توتنام وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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