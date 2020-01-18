شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط عقابا على إيقاف مرتضى

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد: "لجنة الانضباط في اتحاد الكرة كانت تعمل بانتظام وتجتمع أسبوعيا وتصدر قراراتها".

وأضاف "لكن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، جمد نشاطها بسبب معاقبة أشخاص معينين".

شوبير استدرك "اللجنة توقفت تماما عن العمل عقب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك مباشرة، ولم تجتمع مرة أخرى".

الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

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