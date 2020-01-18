أجيري يسقط بثلاثية في دربي جنوب مدريد.. خيتافي يوقف انتفاضة ليجانيس

السبت، 18 يناير 2020 - 00:08

كتب : زكي السعيد

خيتافي

توقفت سلسلة نتائج ليجانيس الإيجابية، بهزيمته 0-3 أمام ضيفه خيتافي على ملعب بوتاركي في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

المباراة الأولى في الدور الثاني للمسابقة الإسبانية، شهدت صداما عاصميا بين غريمين من جنوب مدريد، حُسمت نتيجته في شوطه الأول.

لياندرو كابريرا، وآلان نيوم، وخايمي ماتا سجلوا كل أهداف خيتافي في أول 45 دقيقة.

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ليرفع خيتافي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، متجاوزا ريال سوسيداد، وفالنسيا بشكل مؤقت.

فيما تجمّد رصيد ليجانيس تحت قيادة خافيير أجيري عند 14 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-، وفوّت فرصة مغادرة مناطق الهبوط مؤقتا.

ليحقق خيتافي الفوز على جاره ليجانيس ذهابا وإيابا لأول مرة في صداماتهما بدوري القسم الأول الإسباني.

ليجانيس دخل المباراة بعد 4 جولات متتالية دون هزيمة، لكنه عجز عن مواصلة نتائجه السلبية في دربي جنوب مدريد.

الأوروجوياني كابريرا افتتح التسجيل برأسية في الدقيقة 12 بعد عرضية مواطنه داميان سواريز.

ولم يمهل خيتافي مضيفه كثيرا، حتى أضاف الكاميروني نيوم الثاني برأسية جديدة في الدقيقة 21 بعد عرضية مارك كوكوريّا.

الهدف هو الرأسي التاسع في دوري هذا الموسم أكثر من أي نادٍ آخر، متفوقا على غرناطة الذي سجل لاعبوه 8 أهداف من ضربات رأسية.

وازدادت متاعب ليجانيس بهدف ثالث في الدقيقة 33 بعد انطلاقة رائعة للقائد خورخي مولينا من وسط الملعب ومهارة كبيرة، أتبعها بإيثار شديد عندما مرر لـ ماتا الذي سجل بسهولة في الشباك الخالية.

في الشوط الثاني عجز ليجانيس عن تقليص الفارق، بل كاد أن يستقبل هدفا رابعا بواسطة ماتا في الدقيقة 89 بعد خطأ قاتل من حارس المرمى بيتشو كويّار.

ليخسر أجيري أول مباراة بعد رحيل مهاجمه المغربي يوسف النصيري إلى إشبيلية.

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