الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

الأمور أصبحت واضحة الآن، والثنائي صالح جمعة وحسين السيد على أعتاب الرحيل عن الأهلي، حسبما كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

وقال عبد الحفيظ: "الجهاز الفني لـ الأهلي وافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عقدت جلسة مع كل لاعب منهما على حدة وأخبرتهما بموقف الأهلي".

وأوضح "من أجل منح صالح جمعة وحسين السيد فرصة للمشاركة في المباريات بشكل أساسي والحفاظ على مستواهما، رحبنا بأي عروض إعارة ستأتي لأيا منهما، سواء من داخل مصر أو من الخارج".

وتابع "يوجد أكثر من عرض بالفعل وصل من أجل صالح وحسين السيد ولكننا حتى الآن في المرحلة الأولية ولم تصل المفاوضات لمرحلة الإقناع بالنسبة لـ الأهلي أو اللاعب".

ولم يشارك صالح جمعة في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر على إعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2015.

وشارك صالح جمعة في 69 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 13.

وحصد صالح جمعة 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، إلى جانب لقب كأس مصر مرة.

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على الجانب الآخر لم يظهر حسين السيد في أي لقاء مع الأهلي منذ عودته من جديد للقلعة الحمراء.

وخرج حسين السيد معارا إلى الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف، قبل أن يعود من جديد للأهلي عقب نهاية الإعارة.

صاحب الـ 28 عاما ظهر في 45 مناسبة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 وحصد لقب الدوري 4 مرات.

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