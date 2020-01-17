الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

الجمعة، 17 يناير 2020 - 23:07

كتب : أحمد الخولي

حسين السيد - الأهلي - الاتحاد

الأمور أصبحت واضحة الآن، والثنائي صالح جمعة وحسين السيد على أعتاب الرحيل عن الأهلي، حسبما كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

وقال عبد الحفيظ: "الجهاز الفني لـ الأهلي وافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عقدت جلسة مع كل لاعب منهما على حدة وأخبرتهما بموقف الأهلي".

أخبار متعلقة

الأهلي يُغرم صالح جمعة بسبب الغياب عن المران سنغالي يُدير لقاء الزمالك ومازيمبي.. شاهد على صدمة الأهلي و"لقطة الغضب" اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد انضمام بادجي أزارو يكتفي بتدريبات بدنية خفيفة.. وبادجي ومتولي يشاركان في مران الأهلي

وأوضح "من أجل منح صالح جمعة وحسين السيد فرصة للمشاركة في المباريات بشكل أساسي والحفاظ على مستواهما، رحبنا بأي عروض إعارة ستأتي لأيا منهما، سواء من داخل مصر أو من الخارج".

وتابع "يوجد أكثر من عرض بالفعل وصل من أجل صالح وحسين السيد ولكننا حتى الآن في المرحلة الأولية ولم تصل المفاوضات لمرحلة الإقناع بالنسبة لـ الأهلي أو اللاعب".

ولم يشارك صالح جمعة في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر على إعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2015.

وشارك صالح جمعة في 69 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 13.

وحصد صالح جمعة 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، إلى جانب لقب كأس مصر مرة.

على الجانب الآخر لم يظهر حسين السيد في أي لقاء مع الأهلي منذ عودته من جديد للقلعة الحمراء.

وخرج حسين السيد معارا إلى الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف، قبل أن يعود من جديد للأهلي عقب نهاية الإعارة.

صاحب الـ 28 عاما ظهر في 45 مناسبة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 وحصد لقب الدوري 4 مرات.

اقرأ أيضا:

تعرف على حكم لقاء الزمالك ومازيمبي الشاهد على صدمة الأهلي

حكاية لاعب مصري يبلغ 75 عامًا

مدرب الزمالك الأسبق يوضح احتياجات الفارس الأبيض

لوبيتيجي يتحدى ريال مدريد لتحقيق ما لم يحدث منذ 4059 يومًا

بادجي "الهادئ الخجول" في عيون مكتشفيه

في الدوري صالح جمعة الأهلي حسين السيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط عقابا على إيقاف مرتضى 2 دقيقة | الدوري المصري
فرانس فوتبول: الاتفاق تم.. كورزاوا من سان جيرمان لـ أرسنال في الصيف المقبل 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أجيري يسقط بثلاثية في دربي جنوب مدريد.. خيتافي يوقف انتفاضة ليجانيس 18 دقيقة | أوروبا
شالكه يفتتح الدور الثاني بحرمان مونشنجلادبخ من صدارة الدوري الألماني 38 دقيقة | أوروبا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: نرفض الاستغناء عن عنتر في يناير 40 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: نملك عرضين لصلاح محسن.. ولا قلق من لقاء الهلال 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو

قد ينال إعجابك