محمد زيدان: كلوب أخبرني أن إمكانياتي أعلى من صلاح.. وكان من الصعب الانتقال لـ الأهلي

كشف محمد زيدان نجم منتخب مصر ولاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق عما قاله يورجن كلوب مدربه السابق بشأن الفارق بينه وبين محمد صلاح.

زيدان قال في حديثه لقناة أون سبورت "يورجن كلوب أخبرني أن إمكانيتي المهارية أعلى من محمد صلاح 100 مرة، لكن قلة التركيز على القوة البدنية والشخصية وحياتي الخاصة جعلتني لا أقدم كل ما لدي".

وردا على إذا عاد به الزمن ماذا كان سيفعل أجاب "أنا أكون أكثر التزاما في التدريبات وكرة القدم وفي كامل التركيز بشكل احترافي مثلما يفعل محمد صلاح والذي يقوم بما يقوم به كريستيانو رونالدو".

زيدان تحت قيادة يورجن كلوب خاض 118 مباراة بقميص ماينز وبروسيا دورتموند، سجل 38 هدفا وصنع 14 وفاز بلقب الدوري الألماني مرتين.

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وتابع مجيبا عمن سيكون مثل صلاح في جيله إذا حصل على نفس فرصة لاعب ليفربول "محمد أبو تريكة بالطبع".

وعن التفاوض مع الأهلي في 2008: "عدلي القيعي سعى لضمي بقوة لأعود إلى مصر واللعب للأهلي عندما كنت في عز تألقي في الدوري الألماني وكان من الصعب عودتي".

وأتم "في ذلك الوقت الذي ظهرت بقوة وكان لدي عروض أيضا من الدوري السعودي، خاصة بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر والتألق تحت قيادة يورجن كلوب في بروسيا دورتموند".

المهاجم المصري سجل 10 أهداف في 41 مباراة بقميص منتخب مصر وفاز بلقبي كأس الأمم الإفريقية 2008 و2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

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