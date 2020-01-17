كلوب يكشف كيف حل الأزمة بين صلاح وماني

الجمعة، 17 يناير 2020 - 11:55

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي عن حديثه بشكل منفصل مع كل من محمد صلاح وساديو ماني بعد مشادة التي جمعت الثنائي عقب الفوز على بيرنلي 3-0.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ساديو ماني أظهر رد فعل غاضب عقب خروجه كبديل في الدقائق الأخيرة بسبب تفضيل صلاح خيار التسديد على التمرير له.

كلوب أصر أن المشكلة لم تكن كبيرة في حواره مع مجلة "Sports Illustrated" قائلا: "في عالم كرة القدم يبدو الأمر كبيرا للغاية، إنه يشبه يا إلهي كيف يمكنك فعل هذا، لكنني تحدثت إليهم فقط".

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صحيفة "ميرور" الإنجليزية نقلت جزءا من التصريحات التي واصلها المدير الفني الألماني "جورجينيو فينالدوم دائما ما يحاول حل المشكلات لأنه يستطيع فهم سبب غضب الناس".

صلاح يتصدر ترتيب هدافي ليفربول الموسم الجاري برصيد 14 هدفا مقابل 13 هدفا لصالح السنغالي فيما صنع كلاهما 7 أهداف الموسم الجاري.

وينتظر ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مواجهة محتدمة مع مانشستر يونايتد بدربي شمال غرب إنجلترا في الجولة الـ 23.

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