القيعي: الزناتي يضع فخا لـ الأهلي.. علامات استفهام كبيرة على ما حدث

انتقد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي قرار لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتغيير موعد لقاء الفريق أمام إنبي.

لجنة المسابقات قررت تقديم موعد لقاء الأهلي وإنبي ليوم 22 بدلا من 27 يناير وذلك بعد تأجيل لقاء المارد الأحمر أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال القيعي: "لا أفهم لماذا فعلت لجنة المسابقات ذلك. ما الميزة مما حدث".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "لقاء النجم الساحلي تأجل لـ 48 ساعة فقط، فلماذا كل ما حدث من لجنة المسابقات".

ويرى القيعي "حسام الزناتي يضع فخا لـ الأهلي مثلما حدث قبل لقاء صن داونز الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا: "هل تلك مساعدات اتحاد الكرة قبل لقاء النجم الساحلي المصيري؟ علامات استفهام كبيرة جدا على ما حدث".

واستدرك ساخرا "بكل تأكيد ستخرج اللجنة لتبرر ما فعلته من مواعيد”.

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و شهد جدول مباريات الأهلي بعض التغييرات، بعد تأجيل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وبناء عليه تعديل موعد مواجهة إنبي في الدوري. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 33 نقطة من الانتصار في 11 مباراة متتالية في المسابقة المحلية.

وفي دوري أبطال إفريقيا، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن النجم الساحلي الأول ويطارده الهلال السوداني الثالث بفارق نقطة.

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