اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد لمواجهة الأهلي وإنبي.. وتغييرات في 5 مباريات

أعلن اتحاد الكرة الموعد الجديد لمواجهة الأهلي وإنبي في الجولة 15 من الدوري، حيث ستقام يوم 22 يناير في استاد القاهرة.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 27 يناير، ولكن تأجيل مباراة الأحمر مع النجم الساحلي ليوم 26 يناير، ومواجهة الأهلي للهلال السوداني خارج الديار يوم 1 فبراير ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تطلب تغيير موعد مباراة إنبي.

وفي نفس الإطار، أعلن اتحاد الكرة تغيير مواعيد بعض المباريات نظرا لإعلان الاتحاد العربي مواعيد جديدة لمباريات البطولة العربية التي تشهد مواجهة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في إياب دور الثمانية يوم 26 يناير بدلا من يوم 24 يناير.

وأتت التغييرات على النحو التالي..

في الجولة 15، ستقام مواجهة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في الخامسة من مساء 30 يناير في استاد الإسماعيلية، بينما يتواجه الاتحاد السكندري وسموحة في السابعة والنصف من مساء نفس اليوم في استاد الإسكندرية.

وفي الجولة 16، تقام مواجهة أسوان والإسماعيلي ظهر يوم 3 فبراير، أما الإنتاج الحربي فيستضيف الاتحاد السكندري في الخامسة من مساء نفس اليوم.

فيما تقرر اقامة مباراة نادي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة بعد أن خلى اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم بين نادي مصر وبيراميدز، والمصري والجونة.

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