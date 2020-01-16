تشافي يكشف سبب رفضه تدريب برشلونة

الخميس، 16 يناير 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

تشافي - السد القطري

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري سبب رفضه تدريب برشلونة.

برشلونة أقال إرنستو فالفيردي من منصبه كمدير فني للفريق، قبل أن يُعين كيكي سيتيين‎ خلفا له.

ولكن قبل الإعلان الرسمي عن اسم مدرب برشلونة الجديد، ارتبط اسم تشافي بقوة بتدريب البرسا، وهو ما أكده تشافي نفسه.

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وقال تشافي: "نعم بالفعل تلقيت عرضا من برشلونة لتدريب الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ السد "لكنني لم أوافق على هذا العرض. من المبكر للغاية بالنسبة لي تدريب برشلونة".

وأردف "ولكن بكل تأكيد سيظل حلمي المفضل في المستقبل هو تدريب برشلونة".

وتابع "أحب مدرب برشلونة الجديد وأحب طريقة عمله. أتوقع له النجاح مع برشلونة".

وأكمل حديثه قائلا: " أول من عرف قرار استمراري مع السد ورفض عرض برشلونة كان عائلتي أولا ثم لاعبو السد لأنهم الأحق بذلك".

وأوضح "طوال الـ 3 أيام السابقة لم أكن في أفضل تركيزي ولكن الآن أنا في كامل تركيزي مع السد على لقاء الدحيل".

وأتم "أعشق مثل هذه المباريات. نحتاج لدعم جماهيرنا في المباراة وهي دائما على الوعد مع الفريق".

ويستعد السد القطري لمواجهة الدحيل يوم الجمعة في نهائي كأس قطر.

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