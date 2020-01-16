استمرار التعثرات في لقاء الـ 4 ركلات جزاء.. المصري يتعادل مع أسوان

الخميس، 16 يناير 2020 - 19:06

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب المصري

واصل فريق المصري تعثراته في الدوري، بعدما فشل في الانتصار على أسوان مكتفيا بالتعادل.

المصري تعادل مع أسوان بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

لقاء مثير للغاية شهدت احتساب 4 ركلات جزاء بواقع 3 لـ المصري وركلة لـ أسوان.

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ورغم ركلات المصري الـ 3 إلا أن كتيبة إيهاب جلال فشلت في تحقيق الانتصار لتتعادل للمرة الرابعة في الدوري والثانية على التوالي.

ولم يعرف المصري طعم الانتصار في آخر 3 مباريات. تعادل مع الإنتاج الحربي ثم خسر أمام بيراميدز في كأس الكونفدرالية، والآن تعثر من جديد في الدوري بالتعادل أمام أسوان.

فادي فريد تقدم أولا لـ أسوان في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 24 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ المصري بداعي لمسة يد على محمد جابر مدافع أسوان.

وسدد سعيدو سيمبوري الركلة خارج الملعب تماما، ليهدر فرصة التعادل للفريق البورسعيدي.

ولكن نجح المصري في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول من علامة الجزاء بعد تدخل من مسعد عوض على أوستين أوموتو.

وتولى عمرو موسى مسؤولية تسديد ركلة الجزاء ونجح هذه المرة في هز الشباك.

وتواصلت ركلات الجزاء في اللقاء ولكن هذه المرة لصالح أسوان وليس المصري.

لمسة يد على أحمد شوشة وأسوان يعود للتقدم في الدقيقة 59 عن طريق محمد جابر.

وعاد عمرو موسى من جديد ليدرك التعادل للمصري من علامة الجزاء في الدقيقة 65.

3 ركلات جزاء لـ المصري = هدفان من عمرو موسى.

الدقائق الأخيرة كادت تشهد خطف الانتصار من أسوان أولا عن طريق فادي فريد بعد عرضية متقنة أمام المرمى ولكن تسديدة الأخير جاءت خارج المرمى.

بعدها كاد المصري أن ينتصر بخطأ من مسعد عوض الذي فشل في الإمساك بالكرة، لتصطدم في القائم.

تعادل إيهاب جلال أمام أسوان هو التعثر الأول له كمدرب أمام تماسيح النيل، فلم يفشل في أي مناسبة سابقة في تحقيق الانتصار.

بينما هو التعادل الثاني في تاريخ المواجهات بين المصري وأسوان. تاريخ لم يشهد خسارة المصري في أي مناسبة أمام أسوان.

ووصل المصري للنقطة 16 في المركز الـ 11، بينما بقى أسوان في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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