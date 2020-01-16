بعد عودة كأس الأمم ليناير.. كاف يغير مواعيد تصفيات البطولة والمونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2022، بعد أن قدم بطولة كأس الأمم إلى يناير 2021 بدلا من صيف نفس العام.

وأخطر كاف الاتحادات الأهلية بتلك التغييرات، لتصبح المواعيد بالشكل التالي..

الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم يقاما بين 23 و21 مارس 2020، بدلا من الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم.

الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم ستقام بين 1 و9 يونيو، بدلا من الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم ستقام بين 31 أغسطس و8 سبتمبر.

أما تصفيات كأس العالم، فتلعب جولتها الأولى بين 5 و13 أكتوبر، بينما تقام الجولة الثانية بين 9 و17 نوفمبر.

وفي عام 2021، تقام الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال بين يومي 22 و30 مارس.

أما الجولة الخامسة فتقام بين 30 أغسطس و7 سبتمبر، وتقام الجولة السادسة بين 4 و12 أكتوبر.

المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ستظل في موعدها الأصلي، وهو بين 8 و16 نوفمبر 2021.

ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم؟

في 21 يناير المقبل، سيعرف منتخب مصر منافسيه الـ3 في تصفيات كأس العالم 2022.

نظام التصفيات تغير، أو بالأحرى عاد لطريقة التأهل الخاصة بنسخة 2014، 10 مجموعات تضم 4 فرق ويتأهل أوائلها إلى المرحلة النهائية، ليتقابلا في مباراتي ذهاب وعودة في المرحلة الثالثة للتصفيات، لتتأهل 5 فرق إلى كأس العالم 2022 في قطر.

تصنيف ديسمبر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المعلن قبل شهر، هو الذي سيُعتمد عليه في إجراء القرعة، ما يعني أن منتخب مصر سيكون ضمن التصنيف الأول للمرحلة الثانية في محاولة للوصول لكأس العالم لمرة ثانية على التوالي، ومرة رابعة عموما.

تصنيف القرعة

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية

هذه الفرق لن تقع مع مصر في المجموعة، ولكن مواجهة قوية ضد كوت ديفوار، أو ثأرية للفراعنة ضد جنوب إفريقيا قد تحدث.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو

المستوى الثالث: مدغشقر – موريتيانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتي

تصفيات كأس الأمم

منتخب مصر يحتل المركز الثالث بعد جولتين، بعدما تعادل مع كينيا في مصر وجزر القمر خارج الديار، قبل أن يواجه توجو مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويتأهل أول ووصيف كل مجموعة لكأس أمم إفريقيا التي تقام في شتاء 2021 بالكاميرون.

video:1

اقرأ أيضا

رابيد فيينا يكشف لـ في الجول سبب قلة أهداف بادجي

"إذا كنت مدربا للمنتخب.. سأفضل مصطفى محمد عن مروان محسن"

أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع أليو بادجي

مدرب الزمالك: نحاول تدارك هذه الأزمة

أبو جبل: أكملت لقاء الجونة مصابا