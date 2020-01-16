المزين يتحدث لـ في الجول عن عادة الهدايا.. وماذا حدث لفريقه بعد هدف الأهلي الثاني

"هذه عادتي، أحب منح هدايا للمدربين المنافسين قبل المباريات"، هكذا بدأ أيمن المزين حديثه حول اللقطة التي تحدث قبل كل مباريات طنطا، حيث يقوم المدير الفني بمنح منافسه هدية.

وكشف المزين لـFilGoal.com: "عندما يكون المدرب أجنبيا، أقوم بمنحه هدية من تراث مصر الفرعوني".

وأهدى المزين ريني فايلر المدير الفني للأهلي تمثال توت عنخ آمون قبل مواجهة الفريقين التي فاز بها الأهلي بخماسية دون رد.

المزين انتقل للحديث عن المباراة نفسها حيث قال: "من المستحيل أن أتوقع أن أخسر بخماسية، حتى لو كان المنافس هو الأهلي".

وأردف "كنا نلعب بشكل عادي، حتى بعد هدف الأهلي الأول وكذلك حتى الدقيقة 78. الفريق كان له شكل واستحوذ على الكرة، ربما دون خطورة، لكن من الصعب أن نخسر 5-0".

وأكمل "منذ الدقيقة 79، ودخول الهدف الثاني، الفريق (فك) تماما واللاعبون أحبطوا".



















































































































































وشدد "النادي الأهلي دائما خطر في أول ربع ساعة، وآخر ربع ساعة، وهذا ما قلته للاعبين. كل لاعبي الأهلي لديهم حلول".

وأتم "لابد أن أخرج باللاعبين من حالة الإحباط قبل مواجهة يوم الثلاثاء ضد الجونة، نحن في حاجة للـ3 نقاط، لو لم نحصل عليهم ستكون مشكلة كبيرة".

طنطا يحتل حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد 13 جولة.

ويستعد طنطا لمواجهة الجونة يوم 21 يناير في الجولة الـ14 من البطولة.

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