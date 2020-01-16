خبر في الجول – الكاف يُخطر الزمالك بموعد لقاء مازيمبي النهائي

الخميس، 16 يناير 2020 - 13:35

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الجونة في الدوري المصري

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالموعد النهائي للقاء الفريق مع مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الكاف خطابا لنادي الزمالك، يفيد بتحديد يوم 24 يناير الجاري، موعدا للقاء الفريق مع مازيبمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب لم يحدد ملعب اللقاء، واكتفى بتحديد موعد اللقاء.

أخبار متعلقة

الجنايني: اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة السوبر بين الزمالك وكاف صورة في الجول – ناشئ الزمالك يتلقى عرضا برتغاليا كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويهزم الزمالك بدوري السوبر بعد شوط إضافي غياب طارق حامد والسعيد عن مواجهة الزمالك والمصري للإيقاف

الزمالك يواجه مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللقاء محددا له أن يقام يوم 25 يناير الجاري، قبل أن يطلب الزمالك تعديل موعد اللقاء بناء على طلب الأمن.

وطلب نادي الزمالك نقل اللقاء من استاد السلام إلى استاد القاهرة، لكن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف مازيمبي الأول صاحب الـ10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على مازيمبي لضمان التأهل لربع النهائي قبل الجولة النهائية، وبغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.

اختر التشكيل المثالي للزمالك من وجهة نظرك.

اقرأ أيضا

في إفريقيا الزمالك مازيمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يعلن فرض عقوبة مالية مغلظة على أزارو 3 دقيقة | الدوري المصري
سمير محمود عثمان: لابد ألا نستعجل في تطبيق تقنية الـVAR.. أتتذكرون الحكم الخامس؟ 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الكاف يُخطر الزمالك بموعد لقاء مازيمبي النهائي 27 دقيقة | إفريقيا
سعد سمير: قلبي كان مقبوضا ليلة الإصابة.. وسأحتاج صلاح في المرحلة الأخيرة 39 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: قدمنا طلبا للمحكمة الرياضية لاستعجال فتح القيد للفريق 43 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - غياب أزارو عن التدريبات الجماعية.. فايلر يجتمع بـ أفشة وجلسة مطولة مع فتحي 50 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك