خبر في الجول – الكاف يُخطر الزمالك بموعد لقاء مازيمبي النهائي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالموعد النهائي للقاء الفريق مع مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الكاف خطابا لنادي الزمالك، يفيد بتحديد يوم 24 يناير الجاري، موعدا للقاء الفريق مع مازيبمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب لم يحدد ملعب اللقاء، واكتفى بتحديد موعد اللقاء.

الزمالك يواجه مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللقاء محددا له أن يقام يوم 25 يناير الجاري، قبل أن يطلب الزمالك تعديل موعد اللقاء بناء على طلب الأمن.

وطلب نادي الزمالك نقل اللقاء من استاد السلام إلى استاد القاهرة، لكن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف مازيمبي الأول صاحب الـ10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على مازيمبي لضمان التأهل لربع النهائي قبل الجولة النهائية، وبغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.

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